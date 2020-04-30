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30 апреля • обновлено в 10:42
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Коронавирус не заражает повторно: медики отметили важный нюанс ПЦР-тестов

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Положительные результаты тестов у тех, кто уже выздоровел от коронавируса, не являются свидетельством того, что человек снова заразился или вирус ранее ушел в ремиссию, а затем активизировался.

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По словам южнокорейских медиков, причина кроется в высокой чувствительности ПЦР-тестов, но COVID-19 не заражает и не реактивируется повторно. Об этом сообщает Yonhap.

Отмечается, что ранее врачи этой страны встревожили мировую общественность заявлением, что 277 пациентов, которые побороли COVID-19, через неделю после выздоровления показали положительные результаты тестирования. После в ВОЗ усомнились в том, что у пациентов формируется иммунитет к коронавирусу.

Коронавирус не заражает повторно: медики отметили важный нюанс ПЦР-тестов

Однако глава Национального клинического комитета ЮК по борьбе с инфекционными болезнями О Мен-дон заявил, что ложноположительные результаты появляются оттого, что проведенный тщательно тест по методу полимеразной цепной реакции определяет в анализе уже отдельные фрагменты "разобранного", инактивированного COVID-19.

Он пояснил, что при ПЦР-тестировании генетический материал вируса много раз реплицируется, чтобы его "засечь" тестом, и нет разницы: будет это РНК активного вируса или только фрагменты "убитого", которые долго могут оставаться в организме, пока тот окончательно от них не очистится.

"Период полураспада" эпителиальной клетки из носоглотки – до трех месяцев, и потому РНК вируса в ней можно найти и спустя один-два месяца после отмирания клетки. Тесты выявили рибонуклеиновую кислоту уже "мертвого" вируса", – отметил профессор.

Он еще раз подчеркнул, что коронавирус вряд ли остается в организме навсегда, как герпес, ВИЧ или гепатит B.

"Он не проникает в ядро клетки и не сцепляется с ДНК пациента, это означает, что вирус не дает хроническую инфекцию", – подытожил медик.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что теория о наличии иммунитета от повторного заражения коронавирусом в уже переболевших им пациентов, на данный момент не доказана.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Исследование ученых Коронавирус
Место
Южная Корея
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