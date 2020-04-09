Коронавирус добрался до 1,5 млн человек: статистика по миру и Украине на 9 апреля. Постоянно обновляется

Коронавирусом в мире заболели уже более чем 1,5 млн человек, в Украине количество зараженных составило 1668 граждан.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине, вероятно, будет продлен до мая. Президент Владимир Зеленский в свою очередь пояснил, что карантин в стране не будут смягчать в период пасхальных праздников, чтобы избежать скопления людей.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине заразились коронавирусом 1668 человек. Умерли 52 и еще 35 удалось вылечиться.

В США заразились уже более 400 тысяч человек, страна остается лидером по количеству больных.

В Италии за сутки от выздоровели более 2 тыс. человек, что является самым высоким показателем за все время эпидемии.

В Украине зафиксирован случай бессимптомного заболевания коронавирусом – у пациентки не было ни кашля, ни температуры.

Главное за 9 апреля

02:01 – "Укрпочта" начиная с понедельника, 13 апреля, начнет бесплатно доставлять освященные пасхальные куличи для украинцев в связи с карантином в стране.

01:58 – Врач Евгений Комаровский заявил, что маски из неопрена не спасут от коронавируса, они могут только не дать заразить других людей.

01:56 – В американском городе Луисвилл, штат Кентукки, врач напал на группу девушек из-за несоблюдения дистанции, необходимой, чтобы избежать заражения коронавирусом. Одну из них он попытался задушить. Полиция предъявила ему обвинения. Также мужчину отстранили от работы.

01:46 – В сети появились фото эвакуации пациентов Александровской клинической больницы в Киеве, о минировании которой заявил аноним.

00:45 – Коронавирусом заразился сын президента Сербии Александра Вучича – Данило, сообщил журналист Дмитрий Смирнов.

"Мой первый ребенок заражен коронавирусом, его приняли в инфекционную больницу. Сын, ты победишь и это. Отец тебя любит и все тебя любят", – приводит журналист слова главы государства.

00:40 – Несмотря на пандемию проветривать дома и квартиры не только можно, но и рекомендовано – бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

00:38 – Украина бесплатно получит партию противовирусного препарата "Фавипиравир" ("Авиган") от правительства Японии.

00:24 – Кабинет министров разрабатывает план по снятию ограничений, введенных в Украине из-за коронавируса, но это произойдет точно не в апреле, сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

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