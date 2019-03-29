Корабли Путина увязались за ударной группировкой НАТО: все подробности

Корабли Черноморского флота увязались за военными суднами НАТО, которые 28 марта вошли в акваторию Черного моря.

Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации. "Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании", – сказано в заявлении.

При этом отмечается, что "наблюдение за действиями военных кораблей НАТО" осуществляется кораблями ВМФ России "Иван Хурс" и "Василий Быков".

Американский корабль "Торонто"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минобороны заявили, что в 2019 году почти каждый месяц в украинские морские порты будут заходить корабли НАТО.

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