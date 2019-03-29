|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Корабли Путина увязались за ударной группировкой НАТО: все подробности

3.6тЧитать материал на украинском

Корабли Черноморского флота увязались за военными суднами НАТО, которые 28 марта вошли в акваторию Черного моря.

Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации. "Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании", – сказано в заявлении.

При этом отмечается, что "наблюдение за действиями военных кораблей НАТО" осуществляется кораблями ВМФ России "Иван Хурс" и "Василий Быков".

Новости
Под ударом – Донбасс и Черное море: офицер США предупредил Украину о провокациях России

Американский корабль "Торонто"

Американский корабль "Торонто"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минобороны заявили, что в 2019 году почти каждый месяц в украинские морские порты будут заходить корабли НАТО.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
Россия
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
106
133
Смешно
2
Интересно
1
Печально
35
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
помпео идиот а трамп агент путина! на санкции путину насрать- торговли с сша ему хватает-эксперты! Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Питон Каа
Питон Каа
Эх, если бы бандерлоги смогли оторвать "Гетмана Сагайдачного" от пирса, славное было бы рандеву хозяев и холопов на траверсе Одессы. Но нет, крепко приварен к причалу старик, зато не утонет ибо его чайки засрали.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
4
Putin Serjio
Putin Serjio
А где хваленый украинский флот? Не выходит в море из-за того, что сразу сдадутся в плен?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
4

Блоги / мнения