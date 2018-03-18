Кольченко бросили в ШИЗО в России

Украинского политзаключенного Александра Кольченко опять бросили в ШИЗО (штрафной изолятор) в России.

Он находится там еще с 8 марта, пишет в Facebook Татьяна Щур со ссылкоц на его адвоката.

"Его поместили туда на 13 суток за якобы передвижение без охраны именно по тем местам, где он и остальные осужденные, как правило, ходят без охраны: в библиотеку, в столовую... Да, это формальный повод наказать осужденного, но он применяется лишь тогда, когда это выгодно начальству", - подчеркнула она.

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При этом Щур уточнила, что Кольченко лишили возможности получить передачу.

"Особая подлость нынешнего водворения состоит в том, что накануне мы передали ему долгожданную передачу так необходимую парню, у которого врачи констатировали проблемы с сердечным ритмом. Теперь эту передачу Саша получит только после ШИЗО, и что до него дойдёт — большой вопрос!" - написала она.

Как сообщал "Обозреватель", Верховная Рада обратилась к парламентам иностранных государств с просьбой осудить политические репрессии Российской Федерации и помочь освободить украинских политзаключенных.