Коалиция Европарламента указала премьер-министру Венгрии на дверь: в чем дело

Партию венгерского премьер-министра Виктора Орбана, известного своей симпатией к российскому президенту Владимиру Путину, "Фидес" отстранили от основной консервативной группы Европейского парламента за антиевропейскую риторику.

Европейская народная партия (ЕНП), которая доминирует в институтах ЕС, проголосовала 190 голосами за то, чтобы приостановить деятельность партии на встрече в Брюсселе, передает Independent.

"Фидес" будет отстранен с немедленным вступлением в силу и до дальнейшего уведомления после сегодняшнего голосования членов ЕНП", – заявил лидер партии Джозеф Даул.

Виктор Орбан

Отстранение означает, что Орбану будет запрещено участвовать в ключевых встречах перед саммитом с другими лидерами ЕНП, ему не будет предоставлено право голоса, и он не сможет выдвигать кандидатов на должности, такие как кандидат ЕНП на пост председателя Европейской комиссии.

Отмечается, что последней каплей для руководства ЕНП стали обвинения правительства Венгрии в адрес главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, в том, что тот проводит миграционную политику, которая "угрожает безопасности" страны.

В день заявления премьер-министра Венгрии Юнкер сказал, что Орбан далек от основных христианско-демократических ценностей. "Им нет места в Европейской народной партии", – резюмировал глава Еврокомиссии.

Жан-Клод Юнкер НТВ

Примечательно, что исключение "Фидес" может обернуться для партии потерей ведущих позиций в Европейском парламенте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Орбан заявил, что не верит в стремление Украины в ЕС.

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