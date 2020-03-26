Перспектива для всего мира: Китай полностью запретил въезд иностранцам

Китай запретит въезд иностранцам, чтобы предотвратить новые случаи заражения коронавирусом в стране.

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Эти меры вступают в силу с полуночи 28 марта, сообщается на сайте китайского МИД.

Уточняется, что решение принято из-за быстрого распространения COVID-19 в мире.

Оно касается также иностранцев, у которых есть визы или вид на жительство.

"Приостановка - это временная мера, которую Китай вынужден принять в свете ситуации, связанной со вспышкой коронавируса, и опытом других стран", – подчеркнули в МИД.

Напомним, что вспышка COVID-19 произошла в китайском городе Ухань. В стране был введен строгий карантин, однако уже количество случаев заражения заметно сокращается. Теперь стране пришлось бороться с инфекцией, которую привезли люди, прибывшие из-за рубежа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ухане, который изначально стал эпицентром коронавируса COVID-19, с 8 апреля должны отменить карантинные меры.

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