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5 июня • обновлено в 21:55
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Китай ответил на обвинения по занижению статистики COVID-19

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В Китае заявили, что никогда не скрывали информацию о распространении COVID-19.

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Об этом заявил известный китайский эпидемиолог Чжун Наньшань, передает DailyMail. По его словам, Китай полностью прозрачен и сейчас готовит факты для того, чтобы доказать это.

"В США самый высокий уровень заболеваемости и смертности. В Европе показатели тоже высоки, а вот у Китая статистика низкая, потому они думают, что мы скрываем что-то", – заявил он.

При этом он уверил, что в Китае действительно низкий уровень заболеваемости и смертности. В пример он привел ситуацию в Ухане, где недавно провели тесты на COVID-19 для 10 миллионов человек из 11 миллионов населения. Среди них обнаружили 300 человек, которые не имеют симптомов, но могут переносить вирус. А вот симптомы не обнаружили ни у одного человека.

Чжун Наньшань

Чжун Наньшань

Синьхуа

"Это еще раз показывает, что у нас действительно такой низкий уровень заражения. Мы ничего не скрывали. Это все правда, а другие страны оскорбляют нас своими заявлениями", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в разведке США заявили, что власти Китая скрыли реальную статистику заражения и летальных случаев COVID-19 в стране.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
Китай
Тег
вирус
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