Власти Китая преднамеренно скрывали от Всемирной организации здоровья информацию о коронавирусе (COVID-19), который в 2020 году вызвал мировую пандемию.

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Как пишет Associated Press со ссылкой на записи внутренних бесед в ВОЗ, китайская лаборатория обнародовала геном только после того, как другая лаборатория опубликовала его 11 января на сайте, посвященном вирусологии. И даже тогда Китай как минимум две недели не спешил предоставить подробную информацию ВОЗ о состоянии пациентов и случаях заражения.

Согласно источникам издания, ВОЗ публично приветствовала реакцию Китая, поскольку хотела получить больше информации, но на закрытых заседаниях в начале января они жаловались, что Китай не обменивается данными в должном объеме. По их мнению, эта информация могла бы вовремя установить передачу вируса между людьми и оценить масштабы угрозы для мира.

Китай намеренно скрывал данные о COVID-19: всплыли секретные записи ВОЗ

Также агентство отмечает, что в ходе встреч в январе сотрудники ВОЗ обсуждали, как "нажать на Китай", чтобы получить подробную информацию о пациентах и не вызвать гнев руководства страны, опасаясь потери доступа к информации в противном случае.

В то же время эксперты ВОЗ искренне полагали, что китайские ученые проделали большую работу по расшифровке генома вне зависимости от того, что китайское руководство медлило с предоставлением информации ВОЗ о вирусе.

"У нас слишком мало информации. Ее очевидно недостаточно, чтобы тщательно планировать", – говорила на одной из закрытых встреч американский врач-эпидемиолог Мария ван Керкхов.

"Сейчас мы в той ситуации, когда они дают нам информацию за 15 минут до того, как она появится на китайском телевидении", – заявлял на другой встрече Гауден Галеа, представляющий ВОЗ в Китае. По его мнению, специалисты такую информацию должны получать гораздо раньше.

В итоге, как пишет издание, задержка с расшифровкой генома затормозила выявления случаев COVID-19 в других странах, наряду с разработкой тестов, лекарств и вакцин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Китай не допустил Всемирную организацию здоровья к участию в расследовании происхождения коронавируса COVID-19.

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