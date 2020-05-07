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8 мая • обновлено в 01:47
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Ким Чен Ын заговорил после "смерти": в КНДР рассказали о послании Китаю

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил устное послание главе Китая Си Цзиньпину.

Оно касалось пандемии коронавируса COVID-19, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи – государственное информагентство КНДР.

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В послании Ким Чен Ын высоко оценил успехи Китая в борьбе с распространением вируса.

Ким Чен Ын направил устное послание главе Китая

Ким Чен Ын направил устное послание главе Китая

РИА Новости

"Председатель Госсовета КНДР товарищ Ким Чен Ын направил устное личное послание генеральному секретарю ЦК КПК, председателю КНР товарищу Си Цзиньпину в связи с тем, что Китай достигает успехов в работе против эпидемии COVID-19", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали первые фото лидера КНДР Ким Чен Ына после слухов о его смерти и болезни. Он впервые за несколько недель появился на публике во время посещения церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений в провинции Пхеннан-Намдо.

Позднее в Южной Корее заявили, что во время долгого отсутствия на публике Ким Чен Ын якобы не подвергался операциям или любым другим медицинским процедурам.

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Автор
Юрий Сергиенко
Персоны
Си Цзиньпин Ким Чен Ын
Место
Северная Корея
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