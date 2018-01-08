Ким Чен Ын стреляет ракетами Путина: появилось сенсационное заявление

Ракетно-ядерная программа Северной Кореи на самом деле – программа российская.

Об этом "Обозревателю" рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"У Ким Чен Ына нет никаких ракет и тем более нет никакого ядерного заряда. Это не он запускает, это Россия. Причем, Россия испытывает там ракеты средней дальности, чего в природе не может быть согласно с договором 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - заметил эксперт.

Он заверил в том, что "вся ракетная программа Северной Кореи – российская программа". "Такие технологии не передаются. Такие технологии могут продаваться – за очень большие деньги. У России есть с КНДР 25 километров общей границы. Кстати, ядерный полигон Северной Кореи находится практически на российской границе", - напомнил Жданов.

"Судя по количеству испытаний, они как раз откатали практическую часть пусков носителя ракеты средней дальности", - предположил он.

В этом контексте эксперт обратил внимание на то, что "после последнего пуска, который был на этом полигоне, Дональд Трамп сделал сакраментальное заявление: что, дескать, у США тоже есть ракеты средней дальности, и если Россия не прекратит испытания, мы оставляем за собой право начать производство таких ракет".

Таким образом, "США дали понять России, что они в курсе, что там происходит", - убежден Жданов.

Как писал "Обозреватель", 21 декабря 2017 года стало известно о том, что Белый дом резко активизировал подготовку к военному решению конфликта с КНДР. Главная цель США - остановка программы ядерного вооружения КНДР.