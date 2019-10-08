События развиваются таким образом, что скоро придется открывать новую рубрику с названием, на подобие "Дожились" или "Доигрались". Между прочим, это касается не только Украины. США тоже "повезло" с президентом, но в данном случае, Штаты пока стоят в стороне, а ньюсмейкером стал Иран.

В самом деле, ели Гора не идет к Магомеду, то он вполне может подать в суд на нее и даже выиграть. Гора же может задолжать денег, со всеми вытекающими последствиями.

Это не шутка, а факт. В день юриста (поздравляю коллег!) это имеет особое звучание. Так, стало известно о том, что Штаты ждет иск от Ирана, о возмещении ущерба, нанесенного санкциями США, вследствие расторжения договоренности по ядерной программе Ирана. Еще раз, это не шутка. Вот что пишут в американских СМИ.

Так, в понедельник, вице-президент Ирана по правовым вопросам Лайя Джонейди заявила о том, Иран готовит иск против США в международные инстанции, по указанному выше поводу и имеет все основания получить положительное решение, которое приведет к выплатам Штатами денежных компенсаций в еще неизвестных размерах.

Она подчеркнула, что иск уже готов и на данном этапе, идет завершение формирования доказательной базы, в частности, на котором обоснованы суммы компенсации. Согласно распоряжению правительства, этим вопросом прямо сейчас занимается соответствующий государственный департамент.

Вот так бывает, когда безнаказанными остаются вопиющие факты международного права, в том числе и морского. После ряда пиратских захватов судов, атак танкеров, сбитого американского дрона-разведчика, который у производителя стоит четверть миллиарда долларов, для Ирана.

В общем, Иран действует как обычный урка. Заминировали и взорвали два танкера: "это не мы" и ноль реакции. Захватили танкер: "он зашел в наши территориальные воды", вопрос "зачем?" не имеет смысла. Налицо был тест, как среагируют на откровенное нарушение международного морского права и акт агрессии на центральной нефтяной магистрали. Реакции – ноль. Наконец – сбили американский дрон, которых у ВМФ США всего несколько штук. Реакции – ноль. Трамп рассказал, что отменил удар за полчаса до его начала. Если нет последствий, значит – можно. Так действуют урки на зоне или СИЗО. Каждый пропущенный удар, провоцирует следующий, более жесткий. То того момента, пока ты не начнешь давать отпор.

Кстати, так же действует Москва и Пхеньян. Это – откровенно бандитские режимы, которые действуют только и исключительно таким образом. А вот этот иск, это – позор с большой буквы. Помним иск Газпрома? Это – из той же оперы. А главное здесь в том, что эти деятели только тогда, когда получат ответный удар, как путинская дрянь его получила на Донбассе. Чем позже ты решишься дать отпор, тем сложнее тебе это будет сделать и тем жестче будет драка.

Бездействие – провоцирование урки на агрессию. Мы дожились до того, что не только зе стоит на коленях, но как видим и за океаном – тоже учатся исполнять такие номера.

Дожились.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!