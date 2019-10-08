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8 октября • обновлено в 19:03
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Аnti-colorados
Аnti-colorados
Украинский блогер Все статьи автора

Кажется, США могут стать на колени

3.9т

События развиваются таким образом, что скоро придется открывать новую рубрику с названием, на подобие "Дожились" или "Доигрались". Между прочим, это касается не только Украины. США тоже "повезло" с президентом, но в данном случае, Штаты пока стоят в стороне, а ньюсмейкером стал Иран.

В самом деле, ели Гора не идет к Магомеду, то он вполне может подать в суд на нее и даже выиграть. Гора же может задолжать денег, со всеми вытекающими последствиями.

Это не шутка, а факт. В день юриста (поздравляю коллег!) это имеет особое звучание. Так, стало известно о том, что Штаты ждет иск от Ирана, о возмещении ущерба, нанесенного санкциями США, вследствие расторжения договоренности по ядерной программе Ирана. Еще раз, это не шутка. Вот что пишут в американских СМИ.

Так, в понедельник, вице-президент Ирана по правовым вопросам Лайя Джонейди заявила о том, Иран готовит иск против США в международные инстанции, по указанному выше поводу и имеет все основания получить положительное решение, которое приведет к выплатам Штатами денежных компенсаций в еще неизвестных размерах.

Она подчеркнула, что иск уже готов и на данном этапе, идет завершение формирования доказательной базы, в частности, на котором обоснованы суммы компенсации. Согласно распоряжению правительства, этим вопросом прямо сейчас занимается соответствующий государственный департамент.

Вот так бывает, когда безнаказанными остаются вопиющие факты международного права, в том числе и морского. После ряда пиратских захватов судов, атак танкеров, сбитого американского дрона-разведчика, который у производителя стоит четверть миллиарда долларов, для Ирана.

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В общем, Иран действует как обычный урка. Заминировали и взорвали два танкера: "это не мы" и ноль реакции. Захватили танкер: "он зашел в наши территориальные воды", вопрос "зачем?" не имеет смысла. Налицо был тест, как среагируют на откровенное нарушение международного морского права и акт агрессии на центральной нефтяной магистрали. Реакции – ноль. Наконец – сбили американский дрон, которых у ВМФ США всего несколько штук. Реакции – ноль. Трамп рассказал, что отменил удар за полчаса до его начала. Если нет последствий, значит – можно. Так действуют урки на зоне или СИЗО. Каждый пропущенный удар, провоцирует следующий, более жесткий. То того момента, пока ты не начнешь давать отпор.

Кстати, так же действует Москва и Пхеньян. Это – откровенно бандитские режимы, которые действуют только и исключительно таким образом. А вот этот иск, это – позор с большой буквы. Помним иск Газпрома? Это – из той же оперы. А главное здесь в том, что эти деятели только тогда, когда получат ответный удар, как путинская дрянь его получила на Донбассе. Чем позже ты решишься дать отпор, тем сложнее тебе это будет сделать и тем жестче будет драка.

Бездействие – провоцирование урки на агрессию. Мы дожились до того, что не только зе стоит на коленях, но как видим и за океаном – тоже учатся исполнять такие номера.

Дожились.

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Автор
Аnti-colorados Аnti-colorados
Тема
Снятие санкций с Ирана
Персона
Дональд Трамп
Место
Иран
Тег
Госдеп США
Источник
Источник: defence-line.org
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Россия и Китай выводят дедолларизацию на новый уровень. Чем дальше заходит торговая война Китай и США, тем быстрее Пекин проводит политику дедолларизации. Сейчас власти Поднебесной включают самую высокую скорость. Россия старается не отставать. Основной инструмент дедолларизации - продажа казначейских облигаций США и замена их на золото: драгоценный металл обеспечивает наибольшую безопасность от геополитических потрясений. С декабря 2018 г. Китай добавил в свои резервы более 100 тонн золота, а также распродал американские трежерис. В последнее время данные процессы активизировались. Агентство Bloomberg сообщило, что Народный банк Китая в сентябре приобрел 188,8 тыс. унций золота, что эквивалентно примерно 5,9 тонны, увеличив общее количество активов до 62,64 млн унций. Стоит очередной раз напомнить, что стоимость золота в сентябре достигла шестилетнего максимума, то есть стратегия Китая дает свои плоды. Впрочем, китайцы не одиноки в своем стремлении избавиться от американского долга. Центральные банки были основными покупателями драгоценного металла в последнее время, причем наиболее активно себя вели ЦБ стран с развивающейся экономикой. Протекционистская политика администрации Трампа нарушила глобальные цепочки поставок и будет продолжать вызывать волатильность на мировых рынках акций и в дальнейшем, поэтому эксперты уверены, покупки золота продолжатся в следующем году. Для Китая покупка золота - путь к решению одной из главных геополитических задач - снизить риск зависимости от доллара. Как сказал один из аналитиков в интервью Bloomberg в августе: "Для страны важно избавиться от долларовой зависимости. В долгосрочной перспективе даже относительно небольшие закупки золота помогут достичь этой цели". Вместе с Китаем наиболее активно избавляется от долларовой зависимости Россия. Данные, опубликованные Центральным банком РФ в сентябре, показывают, что золотые запасы нашей страны достигли $107,85 млрд. Напомним также, что Банк России был крупнейшим покупателем золота в последние несколько лет. Покупка драгоценного металла создает своего рода подушку безопасности на случай торговых ограничений в случае с Китаем и санкций в случае с Россией.
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Pavlov Pavel, Золото не ходит в товарно-денежных отношениях, а мирно лежит в запасниках, причем банкнота обеспеченная золотом начинает иметь международный вес. Вот к этому и готовятся Россия и Китай а за ними и весь мир. Так, что не переживайте-проживем долго!!! Россия уже начала покупать и продавать за рубли, включая нефть. Всё идет в намеченном русле, просто дедоллоризация сейчас ускорилась, что не может не радовать.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Shlagov Poster, Фигня все это. На запасах долго не проживёшь, а Китай начинает буксовать из-за санкций и налогов штатов. Вот пусть Россия выручит своего союзника и Китай вместо экспорта в США всю эту свою продукцию начнет экспортировать в Россию. Чем не выход? А Россия будет расплачиваться своими рублями, вот америкосам и пипец с ихним баксом!
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Колорадос белены покушал...фыееричный дол бо еб!
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Imir Imir
Imir Imir
Иванов Владимир, но до "сказочного" (или как у нас говорят "х@ло") ему еще далеко
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