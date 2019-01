"Как в фильмах ужасов": смертельный торнадо разрушил столицу Кубы. Фото и видео последствий

В результате торнадо в кубинской Гаване погибли по меньшей мере четыре человека, 195 получили ранения.

Многие дома и коммуникаций в кубинской столице повреждены, передает Reuters.

Хотя масштабы повреждений еще до конца не известны, президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что они "серьезные".

Кубинский глава государства опубликовал фотографии в своем Twitter, на которых он изображен рядом со спасателями, устраняющими последствия природной катастрофы.

Торнадо нанес удар по западной Кубе - порывы ветра достигали 100 километров в час. Фотографы агентства AFP сообщали, что видели, как части балконов отрывались от зданий. Кроме того, судя по данным местных СМИ и публикаций местных жителей в Twitter, повреждена большое количество автомобилей на улицах, многие жители Гаваны остались без электричества, в городе повалены деревья и электроопоры. Местные жители Гаваны рассказали, что после торнадо их город "выглядит, как в фильме ужасов".

That same Arctic front that hit Minnesota last Thursday plowed into Havana and spun up this monster tornado last night. Cuban meteorological institute says at least EF-3 rating. Catastrophic damage. https://t.co/X6wcfLkONX pic.twitter.com/U3EQsVCrTr