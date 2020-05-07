Одним из самых серьезных потрясений для американских оккупационных войск в Германии стало гражданское население, которое со всей серьезностью утверждало, что не было в курсе того, что их страна уничтожала миллионы людей в концентрационных лагерях.

Причем, когда им об этом говорили, они с возмущением отвергали саму такую возможность в принципе. Именно тогда было принято решение загнать эту упоротую публику на перезахоронение тысяч трупов, которые не дошли до крематория. Кстати, крематории им тоже пришлось осматривать, как и сами печи, и те приспособления, которыми трупы грузились и доставлялись к топкам.

Что удивительно, когда у них проходил первый шок, но не от того, что они обо всем этом узнавали, а от того, что увидели все в натуре, практически все переходили на другую позицию. Оказывается, все немцы – не были в курсе, и что это Гитлер их вынудил верить во что-то, а те, кто принимал участие в военных преступлениях, все это делали вынужденно.

Да что там простые немцы, даже высшее военно-политическое руководство Рейха, представшее перед Нюрнбергским трибуналом, тоже стояло на тех позициях, что они просто исполняли приказы и по своей воле никогда не решились бы на такие действия, которые обещают им виселицу.

В общем, такая игра длилась более 20 лет, когда денацификация дала хоть какие-то плоды, но тем не менее, полностью это искоренить не удалось. Нет-нет, а эта красота вылазит наружу в самых неожиданных местах.

Так, недавно экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер дал обширное интервью, где высказал собственное мнение по самым различным вопросам и часть этого интервью попало в нашу прессу. Это касалось Украины.

Но на самом деле, этот блок вопросов был посвящен не Украине, а РФ. Кроме того, в конце он высказался и о своих личных взглядах на минувшую войну. Причем, не вообще, а по поводу своего отца, чью могилу в Румынии он посещал несколько раз, в том числе, и на посту канцлера. Вот как выглядел этот момент.

"- Мистер Шредер, вы отправились в Румынию в августе 2004 года на могилу вашего отца Фрица, который погиб как солдат вермахта. Это был частный визит. Должна ли память о страданиях, которые немцы понесли во время Второй мировой войны, оставаться частной?

- Я родился за год до окончания войны и никогда не встречал своего отца. Как моя мама сказала мне, и я узнал, он был простым человеком. Я думаю, что, как и многие другие, он подвергся насилию со стороны криминальной системы. Однако военный долг Германии очевиден. Вот почему память всегда будет отличаться (видимо – от памяти о преступлениях Рейха – ред.)“.

Во время и после моего пребывания в должности я посетил несколько военных могил и поговорил там с людьми из разных стран. У меня всегда было впечатление, что в трауре по жертвам вы связаны. И разгар этой коронной пандемии 8 мая также учит нас: вместо конфронтации сегодня речь идет о общении, сотрудничестве и солидарности во всем мире".

В общем, герр Шредер поет все ту же старую песню, из-за которой американцы водили его предков за ухо к братским могилам и местам чудовищных побоищ. Вот как все просто решается – виновата преступная система, а люди, составляющие ее – никакой вины не несут. Они просто выполняют приказы. В Нюрнберге эта риторика была отвергнута и часть подсудимых несмотря на такие речи, ушла на вешалку, но для Шредера это и сейчас является пояснением произошедшего.

Собственно говоря, именно этот кусок его интервью дает понимание всего того, что он говорил и об РФ, и об Украине. Это значит, что его внутренние убеждения просто удачно встретились с баснословными гонорарами, которые ему выплачивают за… А в самом деле, за что? Ведь он занимает ответственные посты в нефтегазовых структурах РФ, не будучи ни газовиком, ни нефтяником и вообще – будучи гуманитарием.

Вопрос этот не риторический. Ведь Шредер – юрист по образованию, и по большому счету, делать ему ни в Газпроме, ни в Роснефти – нечего. Ведь он практикующим юристом почти никогда не был, а любой практикующий юрист представляет собой самообучающуюся систему, поскольку законодательство, даже национальное, очень динамично, и если ты даже на год вывалишься из темы, то придется догонять все то, что изменилось за это время.

А если перерыв оказался в 10 лет, то практиковать у тебя уже не получится, поскольку надо садиться за изучение всех новаций и практики применения новых нормативно-правовых актов. Ты можешь заниматься теорией каких-то аспектов права, но не практиковать, когда от твоих действий не зависят судьбы людей или огромные суммы денег. Но ни один ответственный юрист не полезет в практику после такого перерыва, не пройдя заново весь курс того вида права, куда собрался погружаться.

И здесь речь шла только о национальном праве, а если речь заходит о практике международного права, то тут еще больший объем знаний, которые должны находиться в голове в свежем виде, просто в связи со спецификой этой отрасли права, ну и плюс к тому, там на кону всегда будут уж слишком большие суммы и большая ответственность.

Отсюда следует, что занимая важные посты в Газпроме и Роснефти, Шредер не мог реализовать каких-то технических знаний, навыков и опыта, поскольку у него их нет и не было никогда. Юридических знаний он тоже не мог применить по причинам, описанным выше, тогда какой толк от этого лоботряса?

О том, что он продвигал в Европу коррупционные схемы этих компаний, на которых и держится их бизнес, можно говорить только в режиме версии, поскольку только по решению суда его могут определить в разряд преступника, с соответствующей квалификацией преступления. Но ни в РФ, ни в Германии суд ему не грозит и потому это все будет в режиме версий. Но вот в этом интервью он сам показал собственную роль и она прямо вытекает из приведенной выше цитаты.

На самом деле, блок вопросов, связанных с агрессией РФ в Украине касался санкций, которым подвергается РФ, за эти действия. Тут обратим внимание на то, что ни Газпром, ни Роснефть прямо не подверглись воздействию санкций. Да, под санкции попали дочерние структуры или структуры, где эти компании являются конечным бенефициаром, но прямых санкций они не имеют по сей день. А ведь Шредер занимает посты именно в этих, центральных структурах, откуда и получает свои падишахские гонорары и имеет султанские условия жизни.

По сути, будучи юристом, он обязан был отклонить вопросы о санкциях просто потому, что ни он сам, ни структуры, в которых он работает, прямо не имеют к ним отношения. А если он берется отвечать на эти вопросы, тем более в общем режиме, то в таком случае он указывает на то, что его деятельность имеет чисто политический характер и работает он не на интересы отдельных компаний, а на интересы РФ.

Гонорары же, которые он получает от этих компаний, являются прикрытием для оплат его услуг, которые он, по поручению РФ, оказывает для РФ. Это и есть аналог того двойного дна, которое было показано Шредером в пояснениях того, как он видит роль своего отца и многих других, которую те сыграли во время Второй Мировой войны, сражаясь за интересы Третьего Рейха. Алгоритм один и тот же, хоть и работает он в различных условиях.

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