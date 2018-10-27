МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Блоги - Новости мира

Андрей Зубов
Андрей Зубов
Доктор исторических наукВсе статьи автора

Как Чемберлен сохранял мир в Европе любой ценой

3.5т

В последних числах сентября - начале октября 1938 года Франция и Великобритания отдали народы Чехословакии на волю нацистской Германии. В истории ХХ века эти соглашения как правило именуются "Мюнхенский сговор". Действительно, судьбу Чехословакии решали Германия, Италия, Великобритания и Франция не спрашивая согласия народа и правительства расчленяемой страны.

Мотивы Чемберлена и Даладье были понятны - сохранение мира в Европе любой ценой. Народы Британии и Франции не желали воевать вновь после всех ужасов и жертв, закончившейся только за двадцать лет до того Первой Мировой войны. Многим выжившим пришлось бы вновь идти на фронт по мобилизации - а это даже психически было невыносимо. Не следует забывать, что Великобритания и Франция - демократические государства, и война против воли народа привела бы однозначно к смене "правительств войны" на "правительства мира".

Второй резон - национализм. Тогда он, родившийся в эпоху романтизма, царил во всём мире. "С немцами поступили слишком жестоко в Версале. Поэтому и победа радикальных сил в Германии. Надо позволить немецкому народу объединиться и тогда радикализм постепенно сойдет на нет." - Так думали многие европейские политики и мыслители. Поэтому западные демократии закрыли глаза и на оккупацию Гитлером Рейнской области, и на аншлюс Австрии. Теперь, как продолжение аншлюса, Гитлер требовал в свой Рейх населенные немцами земли Чехии в Судетских горах. Опять же, из-за национализма отношения немцев Судетских гор и славянских народов в Чехословакии были далеко не идеальными, хотя у двух культурных народов напряженность и не переходила в насилие.

Но, безусловно, восстановление справедливости в отношении Германии было только аргументом-самооправданием. Англия и Франция жаждали мира и из-за него пошли на бесчестье неисполнения договоров. Итогом, как и обещал Черчилль, выступая в Парламенте, - стала Вторая Мировая война.

Я помещаю соответствующий раздел из 2-го тома нашей "Истории России. ХХ век". Всё же история учит. Великий Геродот был прав.

Новости
Пропагандирен, или Гитлер Моисеевич

ИСТОРИЯ РОССИИ. ХХ ВЕК. 3.2.32.

"Следующей жертвой нацистской экспансии стала Чехословакия. В мае 1938 г. Гитлер спровоцировал Судетский кризис: вновь опираясь на принцип самоопределения народов, он добивался, присоединения этой населенной преимущественно немцами области бывшей Австро-Венгрии к Германии, угрожая в случае отказа применить военную силу. Воспользовавшись ситуацией, свои территориальные претензии к Чехословакии предъявили и Польша с Венгрией, причем первая даже выдвинула войска к польско-чехословацкой границе. Прага была готова сражаться при условии ока-зания ей помощи со стороны Франции и СССР, предусмотренной догово-рами о взаимопомощи с этими странами. Чешская армия и народ были настроены решительно.

Оборонительные сооружения на германо-чехословацкой границе были недавно завершены под руководством французских военных инженеров и соответствовали самым высоким требовани-ям фортификационного искусства. Чехословацкие войска, в том числе и бронетанковые части, укомплектованные новейшими чешскими танками, построенными на заводах "Шкода" и ЧКД, выдвигались к западным грани-цам республики. Несмотря на то, что Вермахт существенно превосходил армию Чехословакии численно, чешские солдаты с большим воодушевлени-ем готовились дать отпор агрессии и можно с уверенностью сказать, что победа над Чехословакией, даже в схватке один на один, далась бы нацистам недёшево.

В 1938 г. Чехословакия располагала 34 пехотными и 4 мо-бильными дивизиями, 138 отдельными учебными и крепостными батальонами, 55 авиаэскадрилиями (1582 самолета), 469 танками, почти 6 тысячами орудий и минометов, 62 тыс. пулеметов. В течение 2-х месяцев Чехословакия могла призвать в армию 600 тысяч обученного ре-зерва. В распоряжении Германии на границах Чехословакии имелось 39 дивизий.

11 сентября Франция объявила о мобилизации своей армии в связи с возможной агрессией Германии против Чехословакии. 19 сентября Москва подтвердила свою готовность оказать помощь Чехословакии вместе с Фран-цией и даже в одностороннем порядке, если Лига Наций после соответствующего обращения Праги признает Германию агрессором. Без этого советские войска не смогли бы пройти через территорию Польши и Румынии для оказания помощи Чехословакии, с которой у СССР не было общей границы.

Новости
Параллели с Гитлером достаточно, чтобы поменять решение

Правительство Польши, прекрасно понимая, что большевицкие войска, войдя на ее территорию, больше по своей воле никогда не уйдут, отказалось предоставить Советскому Союзу право прохода и предупредило, что, в случае вторжения Красной Армии, объявит СССР войну. Румыния также страшно боялась СССР, но под гарантии Франции была готова рассмотреть этот вопрос. Однако правительство Эдуарда Даладье такие гарантии дать не могло – воевать с СССР, если он не пожелает вывести свои войска из Румынии после завершения военной кампании, у Франции не было ни охоты, ни сил. Бенеш ни на минуту не верил в реальность кремлевских гарантий и считал СССР "нежелательным союзником". Пускать Красную армию на тер-риторию Чехословакии казалось еще опасней, чем Вермахт – ужасов, по-добных большевицким нацисты еще и близко не сотворили к 1938 г. (Глаза на характер нацистского режима многим впервые открыла "Хрустальная ночь" 9 ноября 1938 г., когда Гитлер организовал по всей Германии волну еврейских погромов в ответ на убийство в Париже эмигрантом-евреем чиновника немецкого посольства).

В результате сложных дипломатических маневров и демонстраций си-лы, продолжавшихся весь сентябрь, Гитлер, Муссолини, Даладье и Чембер-лен от имени Германии, Италии, Франции и Англии 29-30 сентября 1938 г. в Мюнхене согласились, что Судеты отойдут к Германии, а некоторые во-сточные районы Чехословакии – к Польше и Венгрии. Саму Чехословакию поставили перед свершившимся фактом. 29 сентября, когда в Мюнхене шли переговоры, на заседании чехословацкого правительства в Пражском Граде генерал Лев Прхала умолял Президента Бенеша отдать приказ об обороне страны: "Что бы ни решили великие державы, надо воевать. Народ един, армия крепка и хочет идти в бой. Даже если мы останемся одни, без союзников, мы не можем сдаться – армия обязана защитить целостность республики, она хочет и будет сражаться". Но, убедившись, что Франция и Великобритания помогать Чехословакии в отражении германской агрессии не будут, Президент Бенеш воевать не решился и принял ультимативное тре-бование, полученное из Мюнхена. "Жертва, которую нас заставили прине-сти, огромна и бесконечно несправедлива" - заявил он 30 сентября.

Новости
Гитлер рассматривал два варианта событий

Чехи и словаки со слезами на глазах слушали радиообращение своего Президента. 5 октября Э.Бенеш подал в отставку и покинул страну, вылетев во Францию. В разгар Судетского кризиса он уверял граждан, что у него есть сек-ретный план спасения родины. Теперь чехи горько шутили: "секретный план – аэроплан". Только в 1942 г. страны Антигитлеровской коалиции, в том числе и СССР, денонсировали Мюнхенское соглашение и признали все решения относительно территориальной целостности Чехословакии, приня-тые после 28 сентября 1938 г., юридически ничтожными.

Для всех было ясно, что Великобритания и Франция совершили в от-ношении своего союзника, готовившегося защищать свою свободу, постыд-ное и вероломное предательство. Главный оппонент Невилла Чемберлена в консервативной партии, решительный антинацист и антикоммунист сэр Уинстон Черчилль, бросил с парламентской трибуны в лицо премьер-министру и иным сторонникам Мюнхенского соглашения: "Вам предстояло выбирать между бесчестием и войною; вы выбрали бесчестие, вы получите войну". Слова эти оказались пророческими.

Германия отторгла с 1 по 10 октября половину территории Чехии и Моравии, Венгрия – с 5 по 10 ноября – всю южную часть Словакии и Подкарпатской Руси (Закарпатской Украины) и даже Польша в октябре-ноябре 1938 г. поживилась западной частью Тешинской области и несколькими селами и перевалами на границе со Словакией. Урезанная Чехо-Словакия (как она стала называться) просуществовала полгода. 14 марта 1939 г. Гитлер уже без чьего-либо согласия признал независимость Словакии и на следу-ющий день занял Чехию, объявив её немецким протекторатом "Богемия и Моравия". Подкарпатская Русь 18 марта 1939 г. отошла от Чехо-Словакии к Венгрии".

Читайте все новости по теме "Вторая мировая война" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Андрей ЗубовАндрей Зубов
Темы
Вторая мировая войнаРоссийская военная угроза
Персона
Адольф Гитлер (Adolf Hitler)
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Андрея Зубова
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
6
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги