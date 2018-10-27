В последних числах сентября - начале октября 1938 года Франция и Великобритания отдали народы Чехословакии на волю нацистской Германии. В истории ХХ века эти соглашения как правило именуются "Мюнхенский сговор". Действительно, судьбу Чехословакии решали Германия, Италия, Великобритания и Франция не спрашивая согласия народа и правительства расчленяемой страны.

Мотивы Чемберлена и Даладье были понятны - сохранение мира в Европе любой ценой. Народы Британии и Франции не желали воевать вновь после всех ужасов и жертв, закончившейся только за двадцать лет до того Первой Мировой войны. Многим выжившим пришлось бы вновь идти на фронт по мобилизации - а это даже психически было невыносимо. Не следует забывать, что Великобритания и Франция - демократические государства, и война против воли народа привела бы однозначно к смене "правительств войны" на "правительства мира".

Второй резон - национализм. Тогда он, родившийся в эпоху романтизма, царил во всём мире. "С немцами поступили слишком жестоко в Версале. Поэтому и победа радикальных сил в Германии. Надо позволить немецкому народу объединиться и тогда радикализм постепенно сойдет на нет." - Так думали многие европейские политики и мыслители. Поэтому западные демократии закрыли глаза и на оккупацию Гитлером Рейнской области, и на аншлюс Австрии. Теперь, как продолжение аншлюса, Гитлер требовал в свой Рейх населенные немцами земли Чехии в Судетских горах. Опять же, из-за национализма отношения немцев Судетских гор и славянских народов в Чехословакии были далеко не идеальными, хотя у двух культурных народов напряженность и не переходила в насилие.

Но, безусловно, восстановление справедливости в отношении Германии было только аргументом-самооправданием. Англия и Франция жаждали мира и из-за него пошли на бесчестье неисполнения договоров. Итогом, как и обещал Черчилль, выступая в Парламенте, - стала Вторая Мировая война.

Я помещаю соответствующий раздел из 2-го тома нашей "Истории России. ХХ век". Всё же история учит. Великий Геродот был прав.

ИСТОРИЯ РОССИИ. ХХ ВЕК. 3.2.32.

"Следующей жертвой нацистской экспансии стала Чехословакия. В мае 1938 г. Гитлер спровоцировал Судетский кризис: вновь опираясь на принцип самоопределения народов, он добивался, присоединения этой населенной преимущественно немцами области бывшей Австро-Венгрии к Германии, угрожая в случае отказа применить военную силу. Воспользовавшись ситуацией, свои территориальные претензии к Чехословакии предъявили и Польша с Венгрией, причем первая даже выдвинула войска к польско-чехословацкой границе. Прага была готова сражаться при условии ока-зания ей помощи со стороны Франции и СССР, предусмотренной догово-рами о взаимопомощи с этими странами. Чешская армия и народ были настроены решительно.

Оборонительные сооружения на германо-чехословацкой границе были недавно завершены под руководством французских военных инженеров и соответствовали самым высоким требовани-ям фортификационного искусства. Чехословацкие войска, в том числе и бронетанковые части, укомплектованные новейшими чешскими танками, построенными на заводах "Шкода" и ЧКД, выдвигались к западным грани-цам республики. Несмотря на то, что Вермахт существенно превосходил армию Чехословакии численно, чешские солдаты с большим воодушевлени-ем готовились дать отпор агрессии и можно с уверенностью сказать, что победа над Чехословакией, даже в схватке один на один, далась бы нацистам недёшево.

В 1938 г. Чехословакия располагала 34 пехотными и 4 мо-бильными дивизиями, 138 отдельными учебными и крепостными батальонами, 55 авиаэскадрилиями (1582 самолета), 469 танками, почти 6 тысячами орудий и минометов, 62 тыс. пулеметов. В течение 2-х месяцев Чехословакия могла призвать в армию 600 тысяч обученного ре-зерва. В распоряжении Германии на границах Чехословакии имелось 39 дивизий.

11 сентября Франция объявила о мобилизации своей армии в связи с возможной агрессией Германии против Чехословакии. 19 сентября Москва подтвердила свою готовность оказать помощь Чехословакии вместе с Фран-цией и даже в одностороннем порядке, если Лига Наций после соответствующего обращения Праги признает Германию агрессором. Без этого советские войска не смогли бы пройти через территорию Польши и Румынии для оказания помощи Чехословакии, с которой у СССР не было общей границы.

Правительство Польши, прекрасно понимая, что большевицкие войска, войдя на ее территорию, больше по своей воле никогда не уйдут, отказалось предоставить Советскому Союзу право прохода и предупредило, что, в случае вторжения Красной Армии, объявит СССР войну. Румыния также страшно боялась СССР, но под гарантии Франции была готова рассмотреть этот вопрос. Однако правительство Эдуарда Даладье такие гарантии дать не могло – воевать с СССР, если он не пожелает вывести свои войска из Румынии после завершения военной кампании, у Франции не было ни охоты, ни сил. Бенеш ни на минуту не верил в реальность кремлевских гарантий и считал СССР "нежелательным союзником". Пускать Красную армию на тер-риторию Чехословакии казалось еще опасней, чем Вермахт – ужасов, по-добных большевицким нацисты еще и близко не сотворили к 1938 г. (Глаза на характер нацистского режима многим впервые открыла "Хрустальная ночь" 9 ноября 1938 г., когда Гитлер организовал по всей Германии волну еврейских погромов в ответ на убийство в Париже эмигрантом-евреем чиновника немецкого посольства).

В результате сложных дипломатических маневров и демонстраций си-лы, продолжавшихся весь сентябрь, Гитлер, Муссолини, Даладье и Чембер-лен от имени Германии, Италии, Франции и Англии 29-30 сентября 1938 г. в Мюнхене согласились, что Судеты отойдут к Германии, а некоторые во-сточные районы Чехословакии – к Польше и Венгрии. Саму Чехословакию поставили перед свершившимся фактом. 29 сентября, когда в Мюнхене шли переговоры, на заседании чехословацкого правительства в Пражском Граде генерал Лев Прхала умолял Президента Бенеша отдать приказ об обороне страны: "Что бы ни решили великие державы, надо воевать. Народ един, армия крепка и хочет идти в бой. Даже если мы останемся одни, без союзников, мы не можем сдаться – армия обязана защитить целостность республики, она хочет и будет сражаться". Но, убедившись, что Франция и Великобритания помогать Чехословакии в отражении германской агрессии не будут, Президент Бенеш воевать не решился и принял ультимативное тре-бование, полученное из Мюнхена. "Жертва, которую нас заставили прине-сти, огромна и бесконечно несправедлива" - заявил он 30 сентября.

Новости Гитлер рассматривал два варианта событий

Чехи и словаки со слезами на глазах слушали радиообращение своего Президента. 5 октября Э.Бенеш подал в отставку и покинул страну, вылетев во Францию. В разгар Судетского кризиса он уверял граждан, что у него есть сек-ретный план спасения родины. Теперь чехи горько шутили: "секретный план – аэроплан". Только в 1942 г. страны Антигитлеровской коалиции, в том числе и СССР, денонсировали Мюнхенское соглашение и признали все решения относительно территориальной целостности Чехословакии, приня-тые после 28 сентября 1938 г., юридически ничтожными.

Для всех было ясно, что Великобритания и Франция совершили в от-ношении своего союзника, готовившегося защищать свою свободу, постыд-ное и вероломное предательство. Главный оппонент Невилла Чемберлена в консервативной партии, решительный антинацист и антикоммунист сэр Уинстон Черчилль, бросил с парламентской трибуны в лицо премьер-министру и иным сторонникам Мюнхенского соглашения: "Вам предстояло выбирать между бесчестием и войною; вы выбрали бесчестие, вы получите войну". Слова эти оказались пророческими.

Германия отторгла с 1 по 10 октября половину территории Чехии и Моравии, Венгрия – с 5 по 10 ноября – всю южную часть Словакии и Подкарпатской Руси (Закарпатской Украины) и даже Польша в октябре-ноябре 1938 г. поживилась западной частью Тешинской области и несколькими селами и перевалами на границе со Словакией. Урезанная Чехо-Словакия (как она стала называться) просуществовала полгода. 14 марта 1939 г. Гитлер уже без чьего-либо согласия признал независимость Словакии и на следу-ющий день занял Чехию, объявив её немецким протекторатом "Богемия и Моравия". Подкарпатская Русь 18 марта 1939 г. отошла от Чехо-Словакии к Венгрии".