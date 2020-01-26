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26 января • обновлено в 15:12
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По примеру Крыма и Донбасса: в Польше предупредили Европу об угрозе России

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Глава правящей партии Польши Ярослав Качиньский предупредил, что Россия ищет слабые пункты в системе демократии Евросоюза и "атакует там, где видит слабину, как было в Крыму и на Донбассе".

Такое мнение он высказал в интервью немецкой газете "Bild", призвав усилить позиции НАТО.

"Россия атакует там, где видит слабое место и шанс на победу. Так было в Крыму и на востоке Украины. Однако у нее возникают проблемы там, где возникает решительное сопротивление, даже дипломатическое", – заявил Качинський.

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В Польше предупредили Европу об угрозе России

В Польше предупредили Европу об угрозе России

Bild

По словам лидера "Право и справедливость", в первую очередь речь идет о Польше и балтийских странах, поэтому очень важно присутствие войск НАТО там.

"Германия должна выслать больше войск, особенно в балтийские страны. В Польше историческое прошлое свидетельствует против присутствия у нас большего количества немцев. Германия должна принять это во внимание. Однако точно известно одно: нужны результативные подразделения быстрого реагирования в Восточной Европе", – пояснил политик.

Также глава партии ответил, должен ли президент РФ Владимир Путин ответить за смоленскую трагедию, в которой 10 лет назад погиб его брат Лех Качиньский.

"Основная проблема заключается в том, что Россия все еще не вернула нам обломков самолета, поэтому нет возможности должным образом исследовать... Я мог бы говорить с президентом Путиным о смерти своего брата. Но сначала я бы хотел вернуть обломки самолета", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Качинський заявил, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. Кремль возмутился в ответ.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Российская военная угроза
Место
Польша
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Комментарии
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
По словам лидера "Право и справедливость", в первую очередь речь идет о Польше и балтийских странах, поэтому очень важно присутствие войск НАТО там. "Германия должна выслать больше войск... В этом вся суть восточноевропейских шавок, вышлите войска, а то гавкать на Россию немношко ссыкотно
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3
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Пшеки испокон веков ненавидят русских и Россию, если бы не Россия, они бы свою империю построили, а так xep. Поэтому обращать на них внимание не стоит вообще. Пусть шипят свое "Пше-пше-пше" :-)
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россия москва
россия москва
раскатала губу польская свинья.
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5
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Свиня Ксения, а почему ты не на мойве хрюкаешь? Сепарка что ли?
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Виня Ксения
Виня Ксения
россия москва, все свиньи, козлы, овцы и бараны находятся в рашафашистском загоне.
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