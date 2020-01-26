По примеру Крыма и Донбасса: в Польше предупредили Европу об угрозе России

Глава правящей партии Польши Ярослав Качиньский предупредил, что Россия ищет слабые пункты в системе демократии Евросоюза и "атакует там, где видит слабину, как было в Крыму и на Донбассе".

Такое мнение он высказал в интервью немецкой газете "Bild", призвав усилить позиции НАТО.

"Россия атакует там, где видит слабое место и шанс на победу. Так было в Крыму и на востоке Украины. Однако у нее возникают проблемы там, где возникает решительное сопротивление, даже дипломатическое", – заявил Качинський.

В Польше предупредили Европу об угрозе России Bild

По словам лидера "Право и справедливость", в первую очередь речь идет о Польше и балтийских странах, поэтому очень важно присутствие войск НАТО там.

"Германия должна выслать больше войск, особенно в балтийские страны. В Польше историческое прошлое свидетельствует против присутствия у нас большего количества немцев. Германия должна принять это во внимание. Однако точно известно одно: нужны результативные подразделения быстрого реагирования в Восточной Европе", – пояснил политик.

Также глава партии ответил, должен ли президент РФ Владимир Путин ответить за смоленскую трагедию, в которой 10 лет назад погиб его брат Лех Качиньский.

"Основная проблема заключается в том, что Россия все еще не вернула нам обломков самолета, поэтому нет возможности должным образом исследовать... Я мог бы говорить с президентом Путиным о смерти своего брата. Но сначала я бы хотел вернуть обломки самолета", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Качинський заявил, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. Кремль возмутился в ответ.

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