Израиль ужесточил карантин: закрыли спортзалы, клубы и бары
В Израиле усилили карантин.
В Израиле в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в понедельник, 6 июля, ввели более жесткие карантинные ограничения.
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В частности, правительство приняло решение о закрытии баров, клубов и спортивных залов, передает The Jerusalem Post.
Министерство здравоохранения также рекомендовало закрыть синагоги, но в итоге этого пока решили не делать, ограничив количество посетителей.
"Мы обязаны бороться с эпидемией COVID-19 на местах. Чума распространяется – это ясно как божий день. Количество больных резко возрастает с каждым днем, а вместе с ним и количество тяжело больных пациентов", – заявил премьер-министр Беньямин Нетаньяху.
Какие ограничения вступили в силу:
Залы для проведения мероприятий, клубы и бары – закрыты;
Рестораны – разрешено 20 человек внутри, до 30 снаружи;
Синагоги – 19 человек;
Спортивные залы и общественные бассейны – закрыты;
Культурные мероприятия – запрещены;
Организованные спортивные мероприятия – без болельщиков;
Отели – клубы и бары закрыты, гостиничные рестораны – не более 20 человек внутри;
Летние лагеря – закрыты для детей с четвертого класса;
Автобусы – до 20 человек на автобус, с открытыми окнами и без кондиционера;
Сборы – до 20 человек, в 2 м друг от друга, с масками;
Правительственные учреждения – 30% персонала обязательно должны работать из дома.
Добавим: по данным на 6 июля в Израиле зафиксировали более 30 тыс. случаев заражения, 334 человека умерли.
Статистика на 6 июля. Источник: worldometers.info
4 июля в стране был обновлен антирекорд по новых выявленных случаях COVID-19 (+1115 за сутки), тогда как в апреле заболеваний почти не было.
Рост заболеваемости в Израиле. Источник: worldometers.info
Активные случаи. Источник: worldometers.info
Динамика летальных случаев по дням. Источник: worldometers.info
Как писал OBOZREVATEL, накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "экстренной" ситуацию с возобновлением распространения COVID-19 в стране.