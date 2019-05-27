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Израиль ударил ракетами по Сирии: что произошло

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Израиль нанес ракетный удар по сирийской деревне Телль аш-Шаар в провинции Кунейтра, откуда велся огонь из ПВО.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля в Twitter.

Отмечается, что сирийская зенитная система обстреляла израильский самолет, когда он выполнял обычный рейс. Снаряд при этом приземлился на сирийской территории. В ответ Израиль нацелился на пусковую установку, которая была ответственна за атаку.

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Израиль ударил ракетами по Сирии

Інформатор

"Некоторое время назад сирийская армия пыталась сбить израильский самолет, но это не удалось. В ответ ВВС уничтожили пусковую установку, из которой был выпущен огонь. Наша политика ясна – мы не готовы терпеть любую агрессию против нас, и мы ответим силой", – прокомментировал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Как уточняют сирийские СМИ, в результате обстрела ранены люди и повреждена военная техника. По данным "РИА Новости", один из сирийских бойцов убит.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее военная авиация Израиля нанесла ракетные удары из воздушного пространства Ливии по сирийской провинции Хама.

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Персона
Беньямин Нетаньяху
Место
Израиль
Тег
ракеты
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