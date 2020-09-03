Из-за отравления Навального Трамп может ввести санкции против РФ – The Wall Street Journal

Реакцией Дональда Трампа на отравление российского оппозиционера Алексея Навального "Новичком" может быть введение санкций против ответственных лиц с помощью закона Магнитского или закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal. Кроме того, как отмечают журналисты, США и союзники могут выдворить российских дипломатов, как после отравления Скрипалей (в 2018 году "Новичком" в Солсбери отравили бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию), которое привело к высылке более 100 сотрудников российских дипмиссий.

При этом, журналисты предположили, что отравление Навального, вероятнее всего, не станет поводом для того, чтобы Трамп перестал звать Россию в G7. Американский президент неоднократно поддерживал идею возвращения России в клуб "Большой семерки", из которого ее исключили после присоединения Крыма в 2014 году.

Оппоненты Кремля нередко оказываются отравлены, пишет WSJ, вспоминая оппозиционера Владимира Кара-Мурзу-младшего и перебежчиков Александра Перепеличного и Александра Литвиненко. "Россияне не могут призвать свои власти к ответственности за эти преступления, но США и их союзники могут как минимум не поощрять Кремль отношением к Путину, как к нормальному лидеру", – сказано в материале.

Закон Магнитского – инициированный Уильямом Браудером принятый в декабре 2012 года в США закон, отменяющий поправку Джексона-Вэника и вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.

Напомним, Европейские страны отреагировали на доказательства, обнародованные немецким правительством о том, что российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить веществом из группы "Новичок". Лидеры стран осудили то, что произошло с политиком, и пообещали привлечь виновных к ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, военные эксперты пришли к выводу, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".

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