Из-за COVID-19 уже не хватает 100 млн презервативов: крупнейший производитель выступил с заявлением

Дефицит презервативов в мире уже составил 100 миллионов на фоне пандемии коронавируса.

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Об этом сказано в заявлении малазийской компании Karex Bhd, которая является крупнейшим производителем презервативов в мире, передает Reuters.

"Мы повсюду увидим глобальную нехватку презервативов. Меня беспокоит, что для многих гуманитарных программ в глубине Африки дефицит может длиться месяцами", – заявил исполнительный директор Го Миа Киат.

Сейчас компании разрешили возобновить производство 27 марта, но не на полную силу, а только на 50%.

"Потребуется время, чтобы быстро запустить фабрики, и мы будем изо всех сил стараться удовлетворить спрос на половину мощности", – отметил Го Миа Киат.

Отмечается, что компания производит каждый пятый презерватив в мире. На международном рынке они распространяются под брендом Durex. Свою продукцию она поставляет в государственные системы здравоохранения, в частности в британскую NHS. Также презервативы распространяются через программы помощи, такие как Фонд народонаселения ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Малайзии зафиксирована новая фаза заболевания коронавирусом, когда инфицированный не контактировал напрямую с зараженными и не посещал опасные регионы.

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