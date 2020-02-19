Из Киева в Ухань улетел самолет для эвакуации украинцев: все детали

В ночь на 19 февраля из Киева в китайский город Ухань, где бушует коронавирус, улетел самолет для эвакуации украинцев и граждан еще десяти стран.

Согласно системе мониторинга авиаперелетов flightradar, это произошло в 3:01. Вылет задержали на 11 минут.

Рейсу PQ7301 авиакомпании Sky Up придется преодолеть почти 7 тысяч километров. Сначала борт прибудет в аэропорт Алматы (Казахстан), а затем уже отправится в Ухань.

Из Киева в Ухань улетел самолет для эвакуации украинцев Иллюстрация

Планируется, что вернется он уже с украинцами на борту 20 февраля около 8:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая подтвердила, что иностранные граждане, которых на украинском самолете эвакуируют из Китая из-за угрозы коронавируса, пройдут в Украине обсервацию.

Всего планируется эвакуировать 49 украинцев и до 25 иностранных граждан. Министр подчеркнула, что на борт самолета будут допущены только пассажиры, у которых отсутствуют симптомы ОРВИ. Состоянием на вторник они все здоровы.

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