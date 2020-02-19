Главная Новости
19 февраля • обновлено в 06:18
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Из Киева в Ухань улетел самолет для эвакуации украинцев: все детали

818
Читать материал на украинском

В ночь на 19 февраля из Киева в китайский город Ухань, где бушует коронавирус, улетел самолет для эвакуации украинцев и граждан еще десяти стран.

Согласно системе мониторинга авиаперелетов flightradar, это произошло в 3:01. Вылет задержали на 11 минут.

Рейсу PQ7301 авиакомпании Sky Up придется преодолеть почти 7 тысяч километров. Сначала борт прибудет в аэропорт Алматы (Казахстан), а затем уже отправится в Ухань.

Новости
"Мы фашистов победили": Малышева и Ургант отличились абсурдной песней про коронавирус

Из Киева в Ухань улетел самолет для эвакуации украинцев

Из Киева в Ухань улетел самолет для эвакуации украинцев

Иллюстрация

Планируется, что вернется он уже с украинцами на борту 20 февраля около 8:00.

Из Киева в Ухань улетел самолет для эвакуации украинцев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая подтвердила, что иностранные граждане, которых на украинском самолете эвакуируют из Китая из-за угрозы коронавируса, пройдут в Украине обсервацию.

Всего планируется эвакуировать 49 украинцев и до 25 иностранных граждан. Министр подчеркнула, что на борт самолета будут допущены только пассажиры, у которых отсутствуют симптомы ОРВИ. Состоянием на вторник они все здоровы.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
4
3
Смешно
2
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Куни Чан
Куни Чан
Вот оно начало мирового конца!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Аха-ха-ха-ха,на фото все облетают НЕДОСТРАНУ)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Её не взяли,кошмар-https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги