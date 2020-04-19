Италия решилась ослабить карантин: как это будет

В Италии уже 4 мая снимут часть карантинных мер из-за пандемии коронавируса. Власти постепенно запустят производство и разрешат работать малому бизнесу, но изменения коснутся пока лишь отдельных регионов.

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Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на итальянские СМИ. Официальное решение о новых условиях карантина правительство примет в понедельник, 20 апреля.

По словам министра здравоохранения Роберто Сперанца, послабление должно быть "очень постепенным", учитывая показатели смертности. Как сообщалось, в Италии в субботу снизилось количество больных в реанимации и умерших, однако показатели еще высоки.

В ближайшие 2 недели из-за этого не ожидается практически никаких послаблений, кроме открытия отдельных производств в безопасных регионах. После долгих майских выходных – с 4 мая – заработает еще больше производственных мощностей, затем возобновится строительство, торговля, бары и рестораны, в зависимости от риска в регионе.

Пока же жизнь в Италии парализована

Только на третьей фазе, в сентябре, ожидается восстановление туризма, открытие заведений культуры и школ. Среди послаблений с 4 мая – разрешение на одиночные занятия бегом на улице, не более часа в день. Сейчас за это предусмотрен штраф.

Молодежи до 18 лет позволят посещать родственников при условии использования масок и перчаток (сейчас это допускается лишь при чрезвычайной необходимости). Ожидается, что будут разрешены игры с детьми на свежем воздухе.

С 4 мая должны заработать новые правила пользования общественным транспортом в Италии: вход в метрополитен позволят только после температурного скрининга. В транспорте, включая автобусы, можно будет ездить только сидя, и на расстоянии друг от друга. На станциях можно ждать транспорт только на расстоянии не менее метра друг от друга.

Как сообщал OBOZREVATEL, выходцы из России, которые живут в Италии, стали предлагать итальянцам благодарить российского президента Владимира Путина за помощь в борьбе с COVID-19. В обмен россияне обещают заплатить порядка 200 евро.

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