Путин и Ко разделили море: всплыл важный нюанс сделки десятилетия

Переговоры по установлению границ в Каспийском море между пятью прибрежными странами (России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркменистана) продолжались 22 года из-за заинтересованности государств в нефти и газе, находящихся в регионе в большом количестве.

"Если же все согласились, значит довольны, нашли компромисс", - сказал в комментарии OBOZREVATEL юрист-международник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, экс-представитель Украины в Совете ООН по правам человека Владимир Василенко, добавив, что теперь все взаимоотношения между соседями является лишь делом государств каспийского региона.

"Переговоры, касающиеся границ, особенно морских, всегда сложны и требуют времени. Тем более в Каспийском море огромные запасы нефти, газа и других полезных ископаемых, поэтому здесь есть интерес государств, от того, как будут проведены линии морских границ, будет зависеть доступ к запасам нефти и газа" , - объясняет международник.

К тому же, может сдвинуться процесс строительства газопроводов по дну Каспия из Туркмении через Азербайджан в Европу, на которое Россия хотела получить право вето.

"Да, Россия хотела контролировать и некоторое время контролировала поставки газа из Туркменистана. Как сегодня будет - не знаю. Мы пока не видели текста договора", - подытожил посол.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что единственный способ прекратить провокации РФ в Азовском море и Керченском проливе - установление государственной границы между странами.

Напомним, Россия в Азовском море сменила модель поведения - стала задерживать иностранные суда в Керченском проливе. Это, в свою очередь, влияет на экономическую привлекательность Украины.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Емельян заявил, что Украина поддерживает введение санкций в отношении российских портов на Черном море в ответ на блокаду российскими властями Азовского моря для украинских судов.