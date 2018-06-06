Испугались? На росТВ пошло "сострили" о новейшей ракете Украины

Российские пропагандисты нервно восприняли новость об испытаниях в Украине новейшей ракеты-"аутофага", которая в процессе полета уничтожает часть своего веса для большей дальности перемещения, и сравнили ее название с нецензурным словом из английского языка "f*ck" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Кроме того, они позволили себе употребить неуместную грубую шутку и по отношению к украинскому государству. Бурная дискуссия по данному поводу состоялась в эфире пропагандистской программы "Время покажет" на "Первом канале".

Она началась с рассказа ведущего передачи Артема Шейнина о совместной разработке Украины и Британии, в конце которого он заявил, что нынешний путь развития соседней страны напоминает ему ту самую "самопожирающую" ракету.

Его неуместную подколку тут же подхватил политолог Владимир Корнилов, который согласился со схожестью Украины с "аутофагом".

"При чем тут важно произносить "аутофаГ", — вызывающе подчеркнул ведущий, намекая на схожесть указанного названия с английским матерным словом.

Корнилов, в свою очередь, продолжил развивать эту тему, чтобы переключить внимание студии с серьезного украинского проекта, который может угрожать России, на традиционные пропагандистские мифы.

"Сама Украина собой представляет вот такую же ракету. Когда еще не было Майданов, начали кричать: "Давайте отцепим Крым, Донбасс! И мы тогда на полных парах полетим в Европу!" Ну, вот, по сути, отцепили Крым, Донбасс. По логике этой сейчас возьмите, отцепите еще несколько регионов, полетите еще дальше. И так постепенно откусывая от себя вот эти куски, глядишь, какая-нибудь Галичина до Европы и доберется", — язвительно подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее беглый экс-народный депутат Игорь Марков в эфире росТВ позволил себе неуместное пошлое высказывание, имевшее целью высмеять Украину.