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6 мая • обновлено в 23:27
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Исландия объявила о победе над коронавирусом: выздоровели 97%

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В Исландии заявили о победе над коронавирусом COVID-19, в стране почти все инфицированные – 97% – выздоровели.

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Об этом в среду, 6 мая, объявило правительство страны, передает Reuters. В больницах осталось всего трое пациентов.

Выздоровели 97%: Исландия объявила о победе над коронавирусом

Отмечается, что из 1 799 человек, у которых был подтвержден диагноз, 1 750 уже выздоровели и еще 10 человек скончались (семеро из них были старше 70 лет).

Сейчас в Исландии насчитывается 39 инфицированных, из них в больницах остается всего трое пациентов. Состояние здоровья госпитализированных не вызывает опасений.

Население страны составляет около 360 тысяч человек. Всего на коронавирус протестировали 51 663 гражданина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии от коронавируса COVID-19 вылечилось 8 014 человек, что является рекордным показателем в стране за все время пандемии.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Исландия
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