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3 января • обновлено в 10:44
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"Иранский ответ неизбежен": Фельгенгауэр предсказал эскалацию на Ближнем Востоке

1.1т
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Российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр оценил как очень высокую вероятность эскалации на Ближнем Востоке, которая последует за ликвидацией иранского генерала Касема Сулеймани.

"Вероятность эскалации очень высокая, продолжительной эскалации. Не сразу, но дело может раскрутиться", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

"Иранский ответ неизбежен. За ним последует американский очень сильный ответ. Расширяющиеся удары по Израилю, израильские удары", – предположил эксперт.

По его оценкам, для эскалации есть ряд объективных причин.

Касем Сулеймани

Касем Сулеймани

"Политически Трамп сейчас не в той позиции, чтобы проявлять слабину – начинается предвыборный период. Нетаньяху тоже политически не в позиции, чтобы показывать какую-либо слабину. Он борется за свое выживание, ему грозит тюремный срок и прочее. Там не только в Трампе дело". Фельгенгауэр также убежден, что и Иран настроен решительно.

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Вероятность большой войны на Ближнем Востоке эксперт оценил как "серьезную" – порядка 50%.

Как писал OBOZREVATEL, в ночь на пятницу, 3 января, в результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак) погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касем Сулеймани. В то же время был убит Абу Махди аль-Мухандис, заместитель командующего Сил народной мобилизации, вооруженной группировки, поддерживаемой Ираном. Удар нанесли после того, как самолет Сулеймани приземлился в Багдаде.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персоны
Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху Касем Сулеймани Павел Фельгенгауэр
Место
Ирак Багдад
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