Запустили 2 ракеты: в Британии подтвердили громкую версию США и Канады по катастрофе Boeing

Информацию официальных лиц США о том, что украинский Boeing 737 сбила ракета иранских войск подтвердило авторитетное британское издание The Guardian.

Соответствующий материал вышел вечером в четверг, 9 января, и продублировал данные Пентагона – спецслужбы зафиксировали запуск 2 ракет "земля-воздух" прямо перед катастрофой.

Источник издания в британской разведке заявил, что авария похожа на трагическую ошибку иранских сил ПВО.

В Британии подтвердили версию США по катастрофе Boeing

Отмечается, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее призвал провести полное расследование после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В телефонном звонке Джонсон выразил свои соболезнования и предложил поддержку Великобритании.

На вопрос, означает ли это, что Великобритания обеспокоена возможной причиной катастрофы, он сказал: "Я не собираюсь спекулировать на этом, но отчеты, которые мы видели, очень относительны, и мы срочно изучаем их".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Несколько американских СМИ, а именно CBSnews, CNN, Newsweek, написали, что спецслужбы зафиксировали запуск 2 ракет и сигнал падающего самолета.

Косвенно эту информацию подтвердил и президент США Дональд Трамп.

С громким заявлением выступил также премьер-министр Канады Джастин Трюдо: у него есть данные разведки об ударе Ирана.



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