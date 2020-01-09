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9 января • обновлено в 22:43
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Запустили 2 ракеты: в Британии подтвердили громкую версию США и Канады по катастрофе Boeing

6.3т
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Информацию официальных лиц США о том, что украинский Boeing 737 сбила ракета иранских войск подтвердило авторитетное британское издание The Guardian.

Соответствующий материал вышел вечером в четверг, 9 января, и продублировал данные Пентагона – спецслужбы зафиксировали запуск 2 ракет "земля-воздух" прямо перед катастрофой.

Источник издания в британской разведке заявил, что авария похожа на трагическую ошибку иранских сил ПВО.

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В Британии подтвердили версию США по катастрофе Boeing

В Британии подтвердили версию США по катастрофе Boeing

Отмечается, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее призвал провести полное расследование после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В телефонном звонке Джонсон выразил свои соболезнования и предложил поддержку Великобритании.

На вопрос, означает ли это, что Великобритания обеспокоена возможной причиной катастрофы, он сказал: "Я не собираюсь спекулировать на этом, но отчеты, которые мы видели, очень относительны, и мы срочно изучаем их".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персоны
Джастин Трюдо Дональд Трамп
Место
Великобритания
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
К вечеру будет 10
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Лапоть Чубатый
Лапоть Чубатый
Самое страшное, что виновные наказаны не будут.
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