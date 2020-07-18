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Иран отправил во Францию самописцы со сбитого самолета МАУ

Мир
1,0 т.
Черный ящик украинского Boeing доставлен в Париж

Черный ящик украинского Boeing доставлен в Париж.

Иранская сторона отправила во Францию для расшифровки бортовые самописцы со сбитого в январе под Тегераном самолета Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины.

Как сообщает издание Etemad со ссылкой на замглавы министерства иностранных дел Ирана Мохсена Бахарванда, черный ящик украинского самолета был доставлен в Париж.

По его словам, это было сделано накануне представителями Организации гражданской авиации Ирана, подключенной к расследованию происшествия.

Расшифровка самописцев начнется в понедельник, 20 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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