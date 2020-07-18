Иран отправил во Францию самописцы со сбитого самолета МАУ
Черный ящик украинского Boeing доставлен в Париж.
Иранская сторона отправила во Францию для расшифровки бортовые самописцы со сбитого в январе под Тегераном самолета Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины.
Как сообщает издание Etemad со ссылкой на замглавы министерства иностранных дел Ирана Мохсена Бахарванда, черный ящик украинского самолета был доставлен в Париж.
По его словам, это было сделано накануне представителями Организации гражданской авиации Ирана, подключенной к расследованию происшествия.
Расшифровка самописцев начнется в понедельник, 20 июля.
Как сообщал OBOZREVATEL:
пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана.
На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.
Утром 11 января Иран официально признал, что самолет МАУ был случайно сбит ракетой.
12 июля Агентство гражданской авиации Ирана заявило, что сбивший самолет комплекс ПВО был неправильно настроен из-за того, что накануне был перемещен.
Иран также согласился выплатить компенсации семьям и родственникам погибших в сбитом самолете. Соглашение уже подписали.