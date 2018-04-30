"Иран лгал долгое время": Нетаньяху обнародовал секретный архив и поговорил с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Это произошло на фоне обнародования израильским премьером разведданных о ядерной программе Ирана.
Iran lied. Big time. pic.twitter.com/ojEEpgW33n— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 30 апреля 2018 г.
הערב חשפנו את הארכיון הסודי של הגרעין האיראני pic.twitter.com/ACns5nCVtl— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 30 апреля 2018 г.
В прямом эфире местного телевидения Нетаньяху на иврите и английском рассказал, что в распоряжение Израиля попал полутонный архив — порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад", пишет РИА Новости.
Live Broadcast: A Special Address by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu https://t.co/gll2fPI2eE— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 30 апреля 2018 г.
"Сегодня вечером премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел беседу с президентом России Владимиром Путиным после обнародования документов о иранской военно-ядерной программе", — сказано в сообщении.
"Оба лидера также обсудили ситуацию в Сирии и договорились встретиться как можно скорее", — написала в Twitter канцелярия Нетаньяху.
Отметим, что этой же теме посвятили свой разговор 30 апреля президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Путин.
Кроме того, президент США Дональд Трамп говорил в понедельник с президентом Франции о событиях, касающихся Сирии и Ирана, говорится в сообщении Белого дома.
В свою очередь, замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи прокомментировал заявление премьер-министра Израиля о том, что Тегеран якобы имеет секретную ядерную программу. Об этом информирует Mehr.
"То, что мы видели со стороны Нетаньяху, было детским и смешным шоу, которое мы уже наблюдали в последние годы", — заявил Аракчи.
Аббас Аракчи
Mehr
По его словам, сам факт утверждений о том, что у Ирана есть секретная ядерная программа, является "забавным".
"Как Иран может хранить такие важные документы в заброшенном промышленном хранилище?" — отметил замминистра.
Как сообщал "Обозреватель", ранее Иран выдвинул США ультиматум и начал угрожать ядерным оружием.