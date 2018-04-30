"Иран лгал долгое время": Нетаньяху обнародовал секретный архив и поговорил с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Это произошло на фоне обнародования израильским премьером разведданных о ядерной программе Ирана.

הערב חשפנו את הארכיון הסודי של הגרעין האיראני pic.twitter.com/ACns5nCVtl — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 30 апреля 2018 г.

В прямом эфире местного телевидения Нетаньяху на иврите и английском рассказал, что в распоряжение Израиля попал полутонный архив — порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад", пишет РИА Новости.

Live Broadcast: A Special Address by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu https://t.co/gll2fPI2eE — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 30 апреля 2018 г.

"Сегодня вечером премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел беседу с президентом России Владимиром Путиным после обнародования документов о иранской военно-ядерной программе", — сказано в сообщении.

"Оба лидера также обсудили ситуацию в Сирии и договорились встретиться как можно скорее", — написала в Twitter канцелярия Нетаньяху.

Отметим, что этой же теме посвятили свой разговор 30 апреля президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Путин.

Кроме того, президент США Дональд Трамп говорил в понедельник с президентом Франции о событиях, касающихся Сирии и Ирана, говорится в сообщении Белого дома.

В свою очередь, замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи прокомментировал заявление премьер-министра Израиля о том, что Тегеран якобы имеет секретную ядерную программу. Об этом информирует Mehr.

"То, что мы видели со стороны Нетаньяху, было детским и смешным шоу, которое мы уже наблюдали в последние годы", — заявил Аракчи.

Аббас Аракчи Mehr

По его словам, сам факт утверждений о том, что у Ирана есть секретная ядерная программа, является "забавным".

"Как Иран может хранить такие важные документы в заброшенном промышленном хранилище?" — отметил замминистра.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Иран выдвинул США ультиматум и начал угрожать ядерным оружием.