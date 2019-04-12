11 апреля Александр Лукашенко проводил совещание с Советом министров Беларуси, на котором в достаточно резкой форме высказался об активности Российской Федерации, заявив, что та закрывает для беларуской продукции свои рынки и провёл параллели между такой политикой и санкциями.

Параллельно с этим он затронул тему транзита российской нефти через беларускую нефтретранспортную систему. Парадоксально, но заявил, что трубопроводы находятся в аварийном состоянии и дал поручение по мере надобности закрывать их, прекращая прокачку российской нефти европейским потребителям. И добавил буквально следующее "Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки".

Фактически Беларусь и Россия оказались на пороге очередной нефтяной войны. Тема транзита, надо отметить, весьма чувствительна для российской стороны, поскольку перекачиваемые объёмы составляют примерно четверть российского экспорта данного типа сырья. Заменить в полной мере пока нечем.

В данном видео я рассмотрел предысторию конфликта, позиции сторон, оценил "козыри" в руках Лукашенко и Путина, а так же попробовал, проследив логику поведения. предугадать когда начнутся активные действия и когда Роснефть получит проблемы с экспортом. Затронул, среди прочего и тему сотрудничества РФ и Украины в транзите и возможную роль украинской стороны в беларуско-российском конфликте.

Темы, поднятые в видео:

1:05 Почему Беларусь важна в процессе продажи российской нефти. И почему для Украины была важна ГТС, для Беларуси НТС. А так же история предыдущих нефтяных войн: официальные причины и реальные основания для конфликта.

2:53 Диспозиция сторон. Почему РФ в срочном порядке пытается сохранить либо усилить влияние на Беларусь? Что означает сотрудничество в режиме "лозунги в обмен на деньги?"

4:05 Почему РФ теряет контроль - ключевые факты - основные факторы. Торговля, долги, ВПК. Кому грозит РСЗО "Полонез" и почему АЭС (которая строится за российский кредит) важна для уменьшения влияния России?

11:01 Тем не менее, Россия пока имеет колоссальные рычаги влияния. Как и что она собиается делать на беларуском направлении. И почему у Кремля мало времени? Якрий кейс: Россия запрещает импорт беларуских яблок и груш. Лукашенко в ярости, но ведь в Беларуси груши плохо растут. Откуда их столько взялось (прямая речь злого Лукашенко)

13:04 Транзит нефти - цифры, цены и бухгалтерия. Почему разговоры о российской поддержке за счёт льготных цен на нефть - взгляд с одной стороны и не отражает реальной ситуации. Например, транзит через Беларусь дешевле, чем поставки трубами Транснефти. Планы Транснефти по уходу от зависимости от Беларуси. И планы Беларуси по реформе своей системы. А так же роль Медведчука, интересы которого сорвали стратегическую операцию Киева и Минска.

18:33 Где Беларусь добывает нефть и где собирается это делать в ближайшее время. Что общего у Эквадора, Конго, Судана и Украины? Беларусь фактически создаёт нефтетранспортную систему, способную передавать нефть по оси Север-Юг - от Балтийского до Чёрного морей.

21:37 Давление Российской Федерации и игра в ответ со стороны Беларуси. Как повышение цен на транзит уже в 2019 году может компенсировать потери от налогового манёвра РФ. И зачем ведуться переговоры о компенсации от Кремля?

25:14 На что может пойти Беларусь. Задачи минимум и задачи максимум в нефтегазовой сфере. И реальные политические мотивации входа в конфликт.

29:22 Когда начнётся нефтяная война - оценка наиболее выгодных для Минска периодов. Попытка предсказания.

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