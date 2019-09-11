Причиной увольнения Дональдом Трампом своего советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона называют его разногласия с президентом по Афганистану, КНДР и Ирану.

Однако накануне Болтон совершил тур по Молдове, Украине и Беларуси. И его позиция по Молдове также могла идти вопреки позиции Трампа, который в последнее время все чаще демонстрирует желание помириться с Россией.

Болтон и Трамп РБК

Молдова в этом перечне постсоветских стран является государством, где США и Россия стали союзниками – здесь они пришли (что удивило многих) к единому мнению относительно политической конфигурации власти. А визит американского чиновника такого высокого уровня в Молдову 29 августа мог быть попыткой провести аудит ранее принятого решения о создании правительственной коалиции европейско-пророссийских сил.

Что, конечно, не могло понравиться Москве.

Интересы США

В ходе своего посещения Кишинева советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретился с руководителями двух политических лагерей: премьер-министром Майей Санду и президентом Игорем Додоном.

Основными темами разговоров стали:

1. подготовка нового индивидуального плана действий Молдова-НАТО;

2. переход ко второму этапу обеспечения обороноспособности Молдовы, при котором роль США в этом процессе должна вырасти;

3. участие США в процессе утилизации боеприпасов в н.п Колбасна. Конечно, это нанесло бы серьезный удар по позициям РФ в регионе: в таком случае получилось бы, что Россия не единолично (как хочет) решает приднестровскую проблему, а вместе со своим главным геополитическим противником. Поэтому именно эта инициатива США была полностью проигнорирована МИД и Минобороны России. Вашингтон же решил заручиться поддержкой Молдовы;

Новости Назван новый советник по нацбезопасности США после громкого увольнения Болтона

4. поддержка блока ACUM в его заявленном проевропейском курсе. Правда, увиденное в Кишиневе не вызвало особого энтузиазма у опытного американского функционера, который начинал свою карьеру еще во времена Рональда Рейгана. В связи с этим Болтон достаточно сдержанно отозвался о перспективах блока ACUM в будущем. Не исключено, что именно мнение Болтона могло сыграть решающую роль в отмене запланированного визита премьер-министра Молдовы Майи Санду в США.

Пока же можно ожидать, что США будут пересматривать оценки деятельности правящей коалиции в Молдове и ее дальнейшие перспективы. И только после того, как будет создана определенная концепция отношений с Молдовой и ее руководством, предложение Санду о проведении визита в США будет направлено повторно.

Российский интерес

Такие намерения США активизировать диалог с правительством Молдовы (в первую очередь – по вопросам безопасности) вызвали тревогу в Кремле. Сразу после отъезда Болтона из Кишинева президента Молдовы Игоря Додона и новоназначенного секретаря Совета безопасности Молдовы Виктора Гайчука вызвали (2 сентября) в Москву на встречу с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым.

Там Патрушев выразил обеспокоенность возможным "смещением" политики руководства Молдовы в сторону Вашингтона. В ответ он получил заверения в том, что во время пребывания у власти Игоря Додона и Партии социалистов молдавские власти будут ориентироваться на Россию.

Гайчуку же рекомендовали взять под личный контроль подготовку трехлетнего плана двустороннего сотрудничества между министерствами обороны России и Молдовы. А также не допустить блокировки подписания этого документа проевропейским премьер-министром Молдовы Санду. Патрушев подтвердил заинтересованность Кремля в заключении подобных документов также между МВД, а также спецслужбами РФ и Молдовы.

Украинский интерес

Пророссийская риторика Додона и его Партии социалистов – для Украины совсем не новость. Но их курс на Москву в предыдущие годы сдерживался политическими оппонентами из Демократической партии (председатель Влад Плахотнюк) – в том числе путем устранения влияния пророссийских сил на сектор безопасности Молдовы. Сейчас же, с созданием проевропейско-пророссийской коалиции, Додон вернул себе контроль над большинством силовиков – над СИБ (аналог украинского СБУ), минобороны и Совбезом. И точно не прекратит наращивать свой политический вес.

Поэтому Молдова для Украины невольно снова становится очередным источником военной опасности – процессы приднестровского урегулирования и вывода российских войск из Приднестровья еще долго будут оставаться в "замороженном" состоянии.

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