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11 сентября • обновлено в 22:14
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Игорь Соловей
Игорь Соловей
журналист-международник Все статьи автора

Молдавские корни увольнения Джона Болтона

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Причиной увольнения Дональдом Трампом своего советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона называют его разногласия с президентом по Афганистану, КНДР и Ирану.

Однако накануне Болтон совершил тур по Молдове, Украине и Беларуси. И его позиция по Молдове также могла идти вопреки позиции Трампа, который в последнее время все чаще демонстрирует желание помириться с Россией.

Болтон и Трамп

Болтон и Трамп

РБК

Молдова в этом перечне постсоветских стран является государством, где США и Россия стали союзниками – здесь они пришли (что удивило многих) к единому мнению относительно политической конфигурации власти. А визит американского чиновника такого высокого уровня в Молдову 29 августа мог быть попыткой провести аудит ранее принятого решения о создании правительственной коалиции европейско-пророссийских сил.

Что, конечно, не могло понравиться Москве.

Интересы США

В ходе своего посещения Кишинева советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретился с руководителями двух политических лагерей: премьер-министром Майей Санду и президентом Игорем Додоном.

Основными темами разговоров стали:

1. подготовка нового индивидуального плана действий Молдова-НАТО;

2. переход ко второму этапу обеспечения обороноспособности Молдовы, при котором роль США в этом процессе должна вырасти;

3. участие США в процессе утилизации боеприпасов в н.п Колбасна. Конечно, это нанесло бы серьезный удар по позициям РФ в регионе: в таком случае получилось бы, что Россия не единолично (как хочет) решает приднестровскую проблему, а вместе со своим главным геополитическим противником. Поэтому именно эта инициатива США была полностью проигнорирована МИД и Минобороны России. Вашингтон же решил заручиться поддержкой Молдовы;

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4. поддержка блока ACUM в его заявленном проевропейском курсе. Правда, увиденное в Кишиневе не вызвало особого энтузиазма у опытного американского функционера, который начинал свою карьеру еще во времена Рональда Рейгана. В связи с этим Болтон достаточно сдержанно отозвался о перспективах блока ACUM в будущем. Не исключено, что именно мнение Болтона могло сыграть решающую роль в отмене запланированного визита премьер-министра Молдовы Майи Санду в США.

Пока же можно ожидать, что США будут пересматривать оценки деятельности правящей коалиции в Молдове и ее дальнейшие перспективы. И только после того, как будет создана определенная концепция отношений с Молдовой и ее руководством, предложение Санду о проведении визита в США будет направлено повторно.

Российский интерес

Такие намерения США активизировать диалог с правительством Молдовы (в первую очередь – по вопросам безопасности) вызвали тревогу в Кремле. Сразу после отъезда Болтона из Кишинева президента Молдовы Игоря Додона и новоназначенного секретаря Совета безопасности Молдовы Виктора Гайчука вызвали (2 сентября) в Москву на встречу с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым.

Там Патрушев выразил обеспокоенность возможным "смещением" политики руководства Молдовы в сторону Вашингтона. В ответ он получил заверения в том, что во время пребывания у власти Игоря Додона и Партии социалистов молдавские власти будут ориентироваться на Россию.

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Гайчуку же рекомендовали взять под личный контроль подготовку трехлетнего плана двустороннего сотрудничества между министерствами обороны России и Молдовы. А также не допустить блокировки подписания этого документа проевропейским премьер-министром Молдовы Санду. Патрушев подтвердил заинтересованность Кремля в заключении подобных документов также между МВД, а также спецслужбами РФ и Молдовы.

Украинский интерес

Пророссийская риторика Додона и его Партии социалистов – для Украины совсем не новость. Но их курс на Москву в предыдущие годы сдерживался политическими оппонентами из Демократической партии (председатель Влад Плахотнюк) – в том числе путем устранения влияния пророссийских сил на сектор безопасности Молдовы. Сейчас же, с созданием проевропейско-пророссийской коалиции, Додон вернул себе контроль над большинством силовиков – над СИБ (аналог украинского СБУ), минобороны и Совбезом. И точно не прекратит наращивать свой политический вес.

Поэтому Молдова для Украины невольно снова становится очередным источником военной опасности – процессы приднестровского урегулирования и вывода российских войск из Приднестровья еще долго будут оставаться в "замороженном" состоянии.

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Автор
Игорь Соловей Игорь Соловей
Тема
Конфликт в Приднестровье
Персона
Игорь Додон
Место
Молдова
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Mega Death
Mega Death
Трамп изящно избавляется от навязанных ему соглядатаев)) Он не отказывается от того, что ему их навязывают, и без проблем берет на работу. Но и меняет их с завидным постоянство. Да так, что эти ястребы даже сделать ничего не успевают))) Третий за три года пошел.....
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Сейчас по сети бродит много версий, почему Трамп уволил своего советника по национальной безопасности, и каждая из них может быть верной. Попробую коротко изложить свою, основанную на наблюдениях за этой своеобразной персоной. Джон Болтон — один из самых оголтелых ястребов, который, тем не менее, невероятно дисциплинирован. Он и Помпео — своего рода компромиссные фигуры, в свое время навязанные американскому президенту глубинным государством. Оба честно пытались подчиняться Трампу, по всей видимости, объяснив ему в вежливой форме, что во внешней политике президент не разбирается, и они прикроют этот участок. У Трампа, без сомнения, было свое мнение на этот счет, однако он мирился с ситуацией. Сейчас, когда до выборов остается чуть больше года, терпеть рядом с собой Болтона он не захотел. То есть, причины отставки — сугубо внутренние. Возможно, кто-то донес, что советник по нацбезопасности планирует какую-то операцию на внешнем контуре, которая может помешать ему стать президентом во второй раз. Как бы то ни было, Трамп счел, что справится со своими оппонентами и без ручных ястребов в окружении. Слетит ли со своего поста и Помпео, сказать трудно. По-видимому, все зависит от реакции истеблишмента на отставку Болтона и от того, что Трампу подскажет его звериное чутье. Если почувствует, что персона Помпео отталкивает верный электорат, — выкинет из Госдепа без колебаний.
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Интересно как шраты с рашей определяют политику Молдовы. Очевидно, что такой подход ждет и Украину, только с участием наших европейских "партнеров". Наш преЗедент усиленно сливает в унитаз остатки суверенитета страны.
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Mega Death
Mega Death
Panchenko Anatoliy, А он- суверенитет у вас был , когда за вами Россия стояла))) Ни одна собака на вас гавкнут не могла, а уж использовать в своих корыстных интересах и подавно. Вам то и суверенитет(мнимый) от России нужен был лишь для того , чтоб его кому-нибудь быстренько продать))) У проституток (дешевых) всегда одна судьба)))
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