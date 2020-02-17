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17 февраля • обновлено в 10:09
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Хотят обрубить интернет миру: Россия затеяла глобальную подлость

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Российские разведчики начали изучать кабели связи между Европой и Америкой, используя Ирландию в качестве базы.

Об этом сообщает издание The Sunday Times. По данным ирландских правоохранителей, спецслужбы России ведут активную работу у берегов страны, пытаясь определить точное местоположение оптико-волоконных кабелей, которые находятся дне океана.

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Связь по сети между континентами обеспечивают кабели, которые исходят именно из Ирландии. Российские разведчики могут использовать информацию об их слабых местах в диверсионных целях.

Кроме того, Ирландия подозревает ГРУ России в организации разведывательной деятельности в стране.

Спецслужбы России подобрались к кабелям связи между Европой и Америкой

Спецслужбы России подобрались к кабелям связи между Европой и Америкой

The Sunday Times

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало извесно, что российские моряки-подводники, погибшие на секретной подводной лодке "Лошарик", исследовали морское дно, чтобы знать, как повредить всемирные интернет-кабели. Каждый день по ним между США и Европой передается финансовая информация стоимостью триллионы долларов.

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Автор
Анатолий Запорожский
Место
Ирландия
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Дудко Олег
Дудко Олег
Также Россия может накопить на территории Исландии атомное оружие, секретно построить пусковые шахты и оттуда ударить ФАУ 2 по Украине.
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