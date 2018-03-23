"Хотим мира и процветания": на росТВ цинично высказались об Украине

Российский политолог Виктор Олевич заявил, что украинцы, работающие в Российской Федерации, должны самостоятельно убедиться в том, что эта страна крайне миролюбиво настроена к Украине и желает ей только процветания (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Более того, он выразил уверенность в том, что заробитчане могут стать инструментом мягкой силы в руках российских властей. Циничную позицию Олевич озвучил в эфире пропагандистской программы "Место встречи" на телеканале НТВ.

"Эти миллионы украинских рабочих, которые находятся в России на протяжении ряда лет, это элемент нашей мягкой силы. Потому что они живут в России. Да, среди них могут быть какие-то бывшие АТОшники, те, кто поддерживает бандеровский режим, но большинство из них живут и видят, что россияне не ненавидят Украину, хотят мирных отношений с ней, хотят дружить с Украиной, хотят, чтобы Украина процветала. И это делает из этих миллионов людей, граждан Украины, наших друзей", — подчеркнул он.

Как сообщал "Обозреватель", российский политолог Олег Барабанов заявил, что, торгуя с Украиной, Россия финансирует войну на Донбассе и убийства русских за деньги русских.