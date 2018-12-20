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''Хлобысь – и нету!'' Топ-пропагандист Кремля дерзко пригрозил Украине

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Главный пропагандист России Владимир Соловьев заявил, что при желании страна-агрессор якобы в один миг может сделать так, чтобы Украины не стало.

Наглый выпад он озвучил во время дискуссии с украинским гостем эфира Вячеславом Ковтуном в эфире собственной программы на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

ОТВ

Она завязалась во время обсуждения скандального заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия не признает террористические "Л/ДНР", поскольку надеется на получение контроля над всей Украиной. Ковтун отреагировал на самоуверенность дипломата страны-агрессора известной украинской пословицей. "Ну, знаете, как говорится: нашому теляті та вовка б з'їсти. Это украинская пословица", — с сарказмом обратился он к Соловьеву.

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

МК

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Это задело пропагандиста, и он с ехидной ухмылкой ответил оппоненту угрозами об уничтожении Украины. "Вот поэтому вашему теляте вовка съесть никогда не удастся. А вот нашему волку, как понадобится, — хлобысь — и, глядишь, нету теляти", — высказался Соловьев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее путинский пропагандист пригрозил Украине уничтожением ее государственности за оказание сопротивления России. Кроме того, он выразил уверенность в том, что Киеву якобы никогда не удастся победить Москву.

Также Соловьев цинично оправдал войну на Донбассе и в Сирии. Он заявил, что Россия начала войну в САР, чтобы показать Западу свои возможности и сдержать его от вмешательства в дела Украины. Кроме того, рупор Кремля сказал, что если бы не "решительные" действия в Сирии, то война в Украине якобы началась бы гораздо раньше.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
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Комментарии
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Петька все равно провокацию сотворит, что бы была мясорубка свiдомому бидлу....военное положение то надо продлевать.
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Л... Виталий
Л... Виталий
Россия сильная и всемогущая только в своих собственных глазах
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Andreevski Andrey:"Кто ныне в Крыму милый?" Вы, Андрюша, всех милее, всех румяней и белее. Другими словами, на Вас можно ещё воду возить. Поэтому пойдете на пенсию на 5 лет позже.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Л... Виталий, Кто ныне в Крыму милый?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Более того, Россия в состоянии в течении нескольких секунд уничтожить США. Отсюда и вся их истерика, они это прекрасно понимают.
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2 из 5 ответов | показать все
Шапиро Женька
Шапиро Женька
Пигин Макс,:"Россия в состоянии в течении нескольких секунд уничтожить США." Вот именно, а у россиян такая жизнь, что её и не жалко.
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Бор Тарас
Бор Тарас
Пигин Макс,мы понимаем,что в Арзамасе просто триндец с экологией.Но тебя,по всей видимости, ещё и в роддоме уронили.Несколько раз.
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