''Хлобысь – и нету!'' Топ-пропагандист Кремля дерзко пригрозил Украине

Главный пропагандист России Владимир Соловьев заявил, что при желании страна-агрессор якобы в один миг может сделать так, чтобы Украины не стало.

Наглый выпад он озвучил во время дискуссии с украинским гостем эфира Вячеславом Ковтуном в эфире собственной программы на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Владимир Соловьев ОТВ

Она завязалась во время обсуждения скандального заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия не признает террористические "Л/ДНР", поскольку надеется на получение контроля над всей Украиной. Ковтун отреагировал на самоуверенность дипломата страны-агрессора известной украинской пословицей. "Ну, знаете, как говорится: нашому теляті та вовка б з'їсти. Это украинская пословица", — с сарказмом обратился он к Соловьеву.

Владимир Соловьев МК

Это задело пропагандиста, и он с ехидной ухмылкой ответил оппоненту угрозами об уничтожении Украины. "Вот поэтому вашему теляте вовка съесть никогда не удастся. А вот нашему волку, как понадобится, — хлобысь — и, глядишь, нету теляти", — высказался Соловьев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее путинский пропагандист пригрозил Украине уничтожением ее государственности за оказание сопротивления России. Кроме того, он выразил уверенность в том, что Киеву якобы никогда не удастся победить Москву.

Также Соловьев цинично оправдал войну на Донбассе и в Сирии. Он заявил, что Россия начала войну в САР, чтобы показать Западу свои возможности и сдержать его от вмешательства в дела Украины. Кроме того, рупор Кремля сказал, что если бы не "решительные" действия в Сирии, то война в Украине якобы началась бы гораздо раньше.