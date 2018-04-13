Химатака в Сирии: эксперты Bellingcat воспроизвели хронологию

Международная экспертно-журналистская расследовательская группа Bellingcat, основываясь на данных ООН и сирийских правозащитников, воспроизвела хронологию химатаки в Думе.

Как сообщается на сайте проекта, реконструкцию событий удалось воспроизвести по размещенным в соцсетях видео и свидетельствам.

Первый удар произошел около 16:00 возле пекарни на улице Омана аль-Хаттаба, второй - в 19:30 в районе площади аль-Шухада рядом с мечетью Нуман.

Оба удара были нанесены с вертолетов Ми-8, которые были замечены ранее во время сброса хлора на подконтрольные оппозиции территории.

bellingcat.com

После появления вертолетов на крыше одного из домов был снят на видео большой газовый баллон, похожий на контейнеры с хлором, которые находили в местах химатак в Хан аль-Ассаль в августе, а также Алеппо и Саракебе в апреле 2017 года.

Исследователи подтвердили, что жертвами атаки стали по меньшей мере 34 человека: 23 тела обнаружили на первом этаже, 10 - на втором, а один человек умер на лестнице между этажами, большинство из них - несовершеннолетние.

"Судя по имеющимся данным, крайне вероятно, что более 34 жертв, погибших в ходе атаки на жилой дом в районе площади эш-Шухада в 19:30, погибли в результате применения газового баллона, наполненного, вероятнее всего, хлором, который был сброшен с вертолета Ми-8, взлетевшего с авиабазы Думейр (полностью контролируется правительственными сирийскими войсками. - Ред.)", - указано в отчете.

При этом, эксперты опровергли информацию о том, что при атаке использовали зарин.

"Что касается заявлений о применении зарина, следует ответить, что желтые газовые баллоны не имеют отношения к зарину. Поскольку зарин — это жидкость, маловероятно, чтобы для доставки зарина использовался баллон для сжиженного газа. Сообщения о применении зарина могут объясняться тяжестью симптомов, применением незадокументированного боеприпаса или применением другого отравляющего вещества, симптомы воздействия которого можно перепутать с последствиями применения зарина", - объяснили в Bellingcat.

bellingcat.com

Как сообщал "Обозреватель", ранее ВОЗ выявила 500 пострадавших в результате атаки.