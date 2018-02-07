В конце минувшего года правозащитники и журналисты учредили антипремию имени Юлиуса Штрейхера. Там есть четыре номинации: имени А.И.Красовского, вручается главному цензору года, имени В.П.Буренина, за самую гнусную травлю года, имени "Радио 1000 холмов", за разжигание ненависти, и главная антипремия имени Штрейхера, которую можно не комментировать. Сейчас стало очевидно, что пропущена еще одна номинация – "медийный подлец года". Заявка на уверенную победу в этой номинации сделана не на одном из федеральных каналов, или на страницах "КП", как можно было бы ожидать, а в эфире "Эха Москвы", которое многие по инерции считают независимым СМИ и местом, куда могут приходить приличные люди. Причем, заявка эта сделана не случайно приглашенным гостем, а автором и ведущим постоянной передачи. Человеком, который к тому же является главным специалистом другого "приличного СМИ" - телеканала "Дождь".

То, что делал Станислав Белковский во время своей программы "Русская провокация" от 3.02.2018, некоторые его коллеги по "Эху" объяснили тем, что Белковский был вдрызг пьян, лыка не вязал, а значит, не ведал что творил. Примерно так объяснил Сергей Пархоменко в своем блоге в фб. На мой взгляд, это довольно неуклюжая попытка выгородить патентованного мерзавца, на котором довольно давно клейма ставить негде. Вне зависимости от того, пьян он или трезв.

Главный адресат словесного поноса Белковского – Виктор Шендерович. Причина – критика Шендеровичем Ксении Собчак, на службе у которой в данный момент находится Белковский. Ответить Шендеровичу по существу Белковский не может, да и не в его это правилах. В ответ Белковский просто поливает Шендеровича потоками дерьма. "Он никого не жалеет. Он оскорбляет всех окружающих так, как будто Господь Бог дал ему право это сделать. Нет, Господь Бог дал ему право спать с Катей Муму, чтобы это было выложено в интернете. Вот как Господь Бог показал его репутацию". Конец цитаты.

Новости Не расстраивайте бабушку

Будучи агностиком, а в последнее время все больше склоняясь к атеизму, я не имею чести быть знакомым с Господом Богом, но все что говорят о Нем его знакомые из числа верующих, заставляет усомниться в том что именно Он несколько лет назад устраивал провокацию, подсылая упомянутую даму к нескольким оппозиционным журналистам и активистам, а затем монтировал мерзкое видео и собственноручно выкладывал эту пакость в сеть.

Сегодня довольно сложно определить, какое СМИ в российском медиа пространстве лидирует по части мерзости. На Первом канале Шейнин выносит в студию ведро, на котором написано "г@вно" и, угощая оппонента, заявляет, что там на самом деле шоколад. На "Эхе" сидит Белковский и извергает из себя этот самый вторичный продукт в индустриальных масштабах. И, что самое мерзкое, обильно цитирует при этом Библию (правда, безбожно перевирая цитаты), и пачкает своим ртом имена Пушкина, Ахматовой и Пастернака. Словосочетание "Господь наш Иисус Христос" Белковский произносит 9 (девять!) раз за передачу совершенно не религиозной направленности. Белковский, извергающий свои мерзости от имени Пушкина с Ахматовой и Пастернака с Иисусом Христом – это, пожалуй, на пару ступенек вниз от Шейнина с его ведром.

Новости Как Россия помогает мировым террористам

Если г-н Белковский целиком, на 100% состоит из провокации, подлости и лжи, то в продукте, который производит г-жа Латынина пропорции совершенно иные. Тут 90% реальной информации и собственных комментариев, в которых любознательный слушатель может найти немало интересного, ну, а остальное примерно то же блюдо, что и у г-на Белковского. Помимо "стрелок осциллографа", парочка которых непременно торчит почти из каждой программы Латыниной, эта дама из месяца в месяц постоянно проталкивает несколько идей: "власть не причастна к взрывам домов в 1999 году", "Трамп – молодец и он не сотрудничал с Россией против Клинтон", "правозащитники – проплаченные лицемеры и провокаторы". В "Коде доступа" от 3.02.2018 г-жа Латынина также обрушилась на Виктора Шендеровича за его критику Ксении Собчак. Она, правда, в отличие от г-на Белковского не стала припоминать Шендеровичу Катю Муму, но зато обвинила его в том, что у него "тоннельное мышление". Удивительно, как человек, чья мысль годами не может вырваться из узкого коридора нескольких тем, постоянно возвращается к собственным навязчивым идеям 20-летней давности, приписывает другим "тоннельное мышление".

Виктор Шендерович в своем блоге написал, что "героическая" поездка Собчак в Грозный и ее пикет в защиту арестованного по облыжному обвинению правозащитника, не что иное, как пошлая поза, поскольку Ксения Анатольевна прекрасно знает, под чьим покровительством она находится, и прекрасно понимает, что путинский пехотинец сделает все чтобы ни одна пылинка в Грозном не коснулась ее одежды. Пошлость Собчак, по мнению Шендеровича в том, что она, имея мощную кремлевскую "крышу", демонстрирует свой "героизм" там, где людей, не имеющих столь высоких покровителей, регулярно избивают и убивают.

Г-жа Латынина, утверждая, что поступок Собчак был актом безумной смелости, вполне откровенно "включает дурака". Но она не ограничивается вполне очевидной нелепостью, когда утверждает, что Ксении Анатольевне в Чечне угрожала смертельная опасность. Для подтверждения героизма Собчак г-жа Латынина рассказывает историю, которая может служить сюжетом ее нового романа в стиле фэнтези. Оказывается, после убийства Немцова "стало широко известно, что Немцов был только одной из вероятных жертв, что список якобы который существовал, включал четырех человек, одним из которых была как раз Ксения Собчак. Что якобы было три бригады, которые соревновались, кто быстрее выполнит задание". Конец цитаты.

Трудно сказать, сама г-жа Латынина выдумала этот бред, или она, как это с ней иногда бывает, выступила в роли сливного бачка ФСБ. Чтобы оценить по достоинству этот латынинский пассаж, надо просто вспомнить, чем занималась Ксения Собчак в то время, когда Бориса Немцова убивали на мосту, а именно 27.02.2015 года. К оппозиционной политике куда Ксения Собчак ненадолго заглянула, она к тому времени уже пару лет не имела никакого отношения, а вполне себе спокойно вела шоу "Битва ресторанов" на телеканале "Пятница" (слоган этого шоу: "Ксения Собчак – верное средство для повышения уровня общепита") и развлекала олигархов и путинских чиновников на их корпоративах. Даже интересно, кто еще те двое из "списка", кого по версии Латыниной наперегонки пытались убить в феврале 2015-го? Может, Канделаки и, например, Газманов? Они в тот период представляли примерно такую же опасность для Кремля, как и отважная Ксения Собчак... Самое противное в этой выдумке г-жи Латыниной, что она поставила в ряд, на одну доску имена Бориса Немцова и Ксении Собчак…

Траектория "Эха Москвы", прочерченная умелой рукой Венедиктова окончательно привела это СМИ в стан информационной обслуги Кремля. И наличие в эфире и на блоге этого радио нескольких приличных людей тут мало что меняет. Разве что дает повод задать этим людям вопрос, хорошо ли они понимают характер того места, где оказались. Запах совсем не смущает?

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ДЕЛО БЕСПАРТИЙНОГО КОММУНИСТА ГРУДИНИНА

Если на "Эхе" на минувшей неделе прорабатывали писателя Виктора Шендеровича, то по всем федеральным каналам показывали персональное дело Грудинина, директора совхоза имени Ленина, который решил стать кандидатом в президенты.

Человек, не имеющий представления о политической ситуации в России, посмотрев наш телевизор, мог решить, что 18.03.18 в этой стране, действительно, будут выборы президента. Телевизор с таким неистовством атаковал Грудинина, сотрудники так целенаправленно и с таким увлечением рассказывали о его зарубежных счетах, о проданных им совхозных землях, что можно было подумать, что он реально претендует на Кремль.

"Вести недели" от 4.02.18. В сюжете о выборах больше половины посвящено Грудинину. В кадре сменяют друг друга представитель ЦИК Булавинов и представитель налоговой службы. Оба озабоченно сообщают о зарубежных счетах Грудинина, на которых миллиарды. Тут же суетится Ж., с видом бывалого доносчика ябедничает на конкурента: "У него два счета в Швейцарии и в Австрии – тоже два. Все не закрыты. Надо отменять регистрацию Грудинина".

Грудинин на встрече с избирателями, к нему бросается сотрудник ВГТРК, тычет в лицо микрофон: "У вас есть зарубежные счета?". – "Сегодня праздничный день – мы открыли памятник…", - резонно отвечает сотруднику Грудинин. Сотруднику про памятник неинтересно, он свое отработал, задал вопрос про счета и выставил Грудинина полным идиотом. Потом Киселев долго показывает сюжет про обманутых Грудининым пайщиков совхоза имени Ленина. Во весь экран плакат: "Грудинин, верни людям землю!".

Грудинин со своими зарубежными счетами, миллиардами и обманутыми совхозниками стал настоящим подарком для организаторов спецмероприятия намеченного на 18.03.18. Именно поэтому его и не снимают с пробега, хотя если малая доля нарушений избирательного законодательства, о которых кричит телевизор, действительно, есть, то… Впрочем, о чем это я? Какое избирательное законодательство в путинской России?

Кремлю перед голосованием за Путина нужен безобидный смешной скандал, а что может быть смешнее и безобиднее, чем выдвинутый коммунистами миллиардер с тайными зарубежными счетами, идущий на выборы в сопровождении обманутых им дольщиков, которые висят на нем как елочные игрушки и вопят: "Верни нашу землю!".

В "Воскресном вечере" у Соловьева персональному делу товарища Грудинина был выделен специальный час. Ни о ком другом из кандидатов вообще не говорили. Представитель КПРФ Юрий Афонин отбивался, выпучив глаза, но крайне бестолково. На бесконечные вопросы о зарубежных счетах отвечал, что "Грудинин – человек дела". Выглядело смешно. Оппоненты Грудинина продолжали набрасывать все новый вторичный продукт на вентилятор. Политолог из ВШЭ, Олег Матвейчев доверительно рассказал россиянам, что у этого Грудинина, оказывается, были проверки, он понял, что его ждет тюрьма и именно поэтому бросился в политику, надеясь укрыться от тюрьмы в Кремле. Другой политолог, Вячеслав Смирнов, набросился на представителя КПРФ с криком: "У нас в стране нет коммунистической партии! Где у вас требование отмены приватизации! Вы выбрали миллиардера, продавца молдавской клубники!".

ПРОЛИВ ИМЕНИ ТОВАРИЩА СТАЛИНА

Кабинки школьных туалетов бывают изнутри испачканы неприличными рисунками. Так некоторые мальчики пытаются компенсировать свои пока несбыточные томления, которые не дают им покоя. Некоторым российским политикам не дают покоя США. Им все время хочется что-то сделать с этой страной. Возможно, у себя дома они вешают на стене карту США и предаются фантазиям. Для коллективных фантазий у них есть студии российских федеральных каналов. В "Воскресном вечере" от 4.02.18 фантазировали насчет США долго и бурно.

"США – страна трусливая, слабая! Воевать они не умеют! Если война произойдет – им конец!" - накручивал себя Ж. – "Там, где Америка – там подлость, гнусность, низость! И пора эту страну – закрывать!". И чуть позже Ж. изложил свой план "закрытия Америки". Вот этот план: "Надо построить пролив товарища Сталина: взорвать атомные бомбы – одну под Нью-Йорком, другую – под Сан-Франциско. И будет пролив. Их всех смоет".

Я не знаю, на каких условиях в студии Соловьева присутствуют люди, изображающие публику, которая все время сидит смирно, но в нужных местах аплодирует явно по команде. Но отклик на пролив имени товарища Сталина был настолько бурным, что чувствовалось: это от души. Еще более бурными аплодисментами публика откликнулась на вопли востоковеда Багдасарова. "Для нас США – это враг!!" - сходу заорал Багдасаров и продолжал, все больше заводясь от своего крика, - "Надо объявить все постсоветское пространство зоной наших интересов! Надо сделать, чтобы Донбасс, Новороссия, весь Юг и Восток Украины отошли к нам! Они (американцы) зажрались и воевать не могут! Внутренних врагов, 5-ю колонну надо ликвидировать! В Сирии мы должны быть хозяева! Не Турция, не Иран, а мы! Надо сделать так, чтобы они (видимо, все те же американцы) плакали, думая о нас!!". Именно эта последняя фраза и вызвала особенно бурный восторг публики. Этим людям тоже очень хотелось, чтобы американцы плакали, думая о них. Или просто плакали. Ну, или хотя бы просто думали о них, неважно что. Обидно же, что эти американцы вообще про нас, как правило, ничего не думают.

Абсолютное большинство мальчиков, из тех, что пачкали кабинки школьных туалетов неприличными рисунками, вырастая, решают свои детские проблемы и прекращают рисовать в туалетах. Из единиц, которые не расстались со своими комплексами, иногда вырастают маньяки. Путинская Россия устроена таким странным образом, что маньяки заполнили коридоры власти и не вылезают из телевизора.