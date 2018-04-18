"Готов защищать": сбежавший в Россию экс-регионал собрался воевать на Донбассе

Бывший народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник, который сбежал в Россию, заявил, что готов идти в военкомат, чтобы защищать Донбасс от украинской армии (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Он заявил, что не может смириться с убийствами детей и мирного населения. Циничное заявление беглец сделал в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Вы знаете, вот каждый день сейчас просыпаюсь с большой тревогой. Читаю интернет, что там уже Трамп сделал, что там уже произошло за ночь в районе Донбасса — там, как правило, по ночам стреляют. И думаешь: сегодня на работу или в военкомат? Слава Богу, на работу. Но как мужчина уже готов к тому, чтобы защищать и тех детей, которых убивают, и то мирное население. Но и в целом как-то мир сходит с ума. Надо приводить в чувства", — высказался он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в эфире росТВ Олейник возомнил себя россиянином. Так, говоря о стране-агрессоре, он употребил выражение "против нас существует сговор".