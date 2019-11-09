Главная Новости
9 ноября • обновлено в 22:46
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Госдеп разблокировал помощь Украине без разрешения Трампа

1.1т Читать материал на украинском

Госдепартамент США разблокировал помощь Украине до распоряжения президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Bloomberg, сумма составляет примерно $140 млн.

По данным агентства, юристы департамента пришли к выводу, что Белый дом и сам американский лидер не обладают полномочиями заморозить выделение средств.

Новости
Посол США в ЕС давил на Украину: появились доказательства

Замораживание Белым домом помощи Украине, включая отдельный пакет военной помощи в размере 250 миллионов долларов США от Министерства обороны, стало центральной проблемой на слушаниях по импичменту, где, по словам свидетелей, Трамп приказал приостановить оказание помощи, чтобы заставить Украину объявить о расследовании Джо Байдена.

Как заявил официальный представитель Госдепартамента Джордж Кент в ходе расследования по вопросу импичмента, слова "расследование, Байден и Клинтон" должны были стать обязательными элементами публичного заявления президента Украины Владимира Зеленского, чтобы получить помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский эксперт Уолтер Руби заявил, что в случае избрания на второй срок президент США Дональд Трамп может вновь прекратить помощь Украине.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
3
Смешно
5
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Попрошайкам грошей дали!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Он Алекс
Он Алекс
Кристина Стефанова, конченная ватная троляка наиз терпи..)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения