Госдеп разблокировал помощь Украине без разрешения Трампа

Госдепартамент США разблокировал помощь Украине до распоряжения президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Bloomberg, сумма составляет примерно $140 млн.

По данным агентства, юристы департамента пришли к выводу, что Белый дом и сам американский лидер не обладают полномочиями заморозить выделение средств.

Замораживание Белым домом помощи Украине, включая отдельный пакет военной помощи в размере 250 миллионов долларов США от Министерства обороны, стало центральной проблемой на слушаниях по импичменту, где, по словам свидетелей, Трамп приказал приостановить оказание помощи, чтобы заставить Украину объявить о расследовании Джо Байдена.

Как заявил официальный представитель Госдепартамента Джордж Кент в ходе расследования по вопросу импичмента, слова "расследование, Байден и Клинтон" должны были стать обязательными элементами публичного заявления президента Украины Владимира Зеленского, чтобы получить помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский эксперт Уолтер Руби заявил, что в случае избрания на второй срок президент США Дональд Трамп может вновь прекратить помощь Украине.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!