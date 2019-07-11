"Гопота!" Вице-спикер Госдумы устроил скандал в ПАСЕ из-за Грузии

Скандальный вице-спикер нелегитимной Госдумы России Петр Толстой набросился на грузинскую журналистку в кулуарах ПАСЕ.

Он пытался убедить ее в законности оккупации Южной Осетии и Абхазии и агрессивно выкрикивал, что эти территории никогда не будут освобождены. Фрагмент с наглым поведением российского политика показали в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Россия не оккупировала ваши территории! Дело в том, что руководство вашей страны осмелилось убивать людей на своей территории, напав на Южную Осетию. Если Россия враг и оккупант, то вам надо сидеть как можно тише и вести себя как можно скромнее, а не хамить в отношении России! Грузия и ваш президент так называемый смеет писать в своих соцсетях, что Россия – враг и оккупант! И вы считаете, что после этого можно говорить об отношениях нормальных между Грузией и Россией?!" – дерзко обратился Толстой к репортеру.

На это женщина возразила ему, что оккупация части Грузии Россией является неоспоримым фактом. Однако правдивые слова журналистки еще больше разозлили вице-спикера российского парламента.

"Никогда Абхазия и Южная Осетия не вернутся в Грузию! Запомните это, передайте всем, скажите, что этого не будет никогда! Народы этих стран не собираются жить в Грузии, и Россия будет поддерживать их независимость!" – огрызнулся он.

Однако журналистка не собиралась отступать, и спросила Толстого, откуда он знает, что оккупированные территории не хотят вернуться в родное государство.

Петр Толстой Скриншот видео

Он продолжил наглые выпады с оправданием вооруженного вторжения кремлевских оккупантов в Грузию. "Никогда это не будет вашей территорией!" – начал переходить на крик Толстой.

Но репортер была непоколебима и напомнила скандальному россиянину, что это и так грузинская территория.

"Запомните, запишите, передайте Саломе Зурабишвили и всей вот этой гопоте, которая бегает сейчас по улицам Тбилиси с антироссийскими лозунгами! Передайте им – этого не произойдет никогда!" – перешел на оскорбления вице-спикер Госдумы.

Ему вдогонку журналистка еще раз подчеркнула, что Грузия остается для всего мирового сообщества территориально целостной страной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Толстой нагло высказался об украинской делегации в ПАСЕ, заявив, что у ее представителей якобы присутствует "малороссийское видение современного мира". Кроме того, он высокомерно добавил, что предложил в Страсбурге провести через десять лет заседание ПАСЕ в оккупированной Россией Ялте.

Также скандальный вице-спикер нелегитимной Госдумы оскандалился публичным оскорблением Украины и Грузии. Он назвал их "злобными инвалидами", которые существуют только благодаря России.

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