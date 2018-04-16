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"Главное, что валежник бесплатно": в сети высмеяли российские контрсанкции  

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Пользователи сети посмеялись над контрсанкциями, которые намерено ввести российское руководство в ответ на ограничительные меры против РФ, анонсированные в США.

Ироничную картинку на тему контрсанкций выложил в своем Facebook журналист и блогер Александр Тверской, передает "Обозреватель".

Он никак не подписал картинку.

Facebook Александра Тверского

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Однако пользователи высмеяли планы российского правительства.

"Да ладно вам, валежник то разрешили собирать, скоро травка пробьется, ягоды-грибочки...не пропадем", - иронизирует Татьяна Четверикова.

Facebook Александра Тверского

"А ты - значит папа будешь меньше пить? И по бабам бегать? Не знаю сын, не знаю...! Я наверное повешусь лучше", - написал Владимир Лагуткин.

Facebook Александра Тверского

"А денег у нас хватит только на "боярышник"!"- добавил Сергей Ковалев.

Facebook Александра Тверского

Как сообщал "Обозреватель", пользователи интернета высмеяли намерения премьер-министра России Дмитрия Медведева, который предложил запретить продажи американских товаров в ответ на западные санкции.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на Обозревателе.

Тема
Санкции против России
Персона
Александр Тверской
Место
Россия
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