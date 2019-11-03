Францию накрыл погодный апокалипсис: 140 тысяч домов обесточены

Запад Франции в ночь с 2 на 3 ноября накрыл шторм "Амели", в результате чего около 140 тысяч домохозяйств были обесточены.

В 14 департаментах страны вдоль побережья Атлантического океана объявлен оранжевый код метеоопасности, передает BFMTV.

Самый мощный ветер зафиксирован в заливе Аркашон, его порывы достигают более 160 км/час. На некоторых дорогах было парализовано движения из-за массового падения веток, кустарников и деревьев. Также несколько дорог были затоплены сильными дождями.

La Croix

Как сообщал OBOZREVATEL, также накануне от сильных ливней и смерчей пострадало Черноморское побережье Грузии. В результате непогоды затопленным оказался город Батуми, а также соседний Кобулети.

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