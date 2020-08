TikTok-флешмоб подростков о холокосте спровоцировал скандал. Видео

В соцсети TikTok появился флешмоб, в рамках которого пользователи приложения снимают видео, изображая из себя жертв холокоста.

Польский государственный музей Освенцима – Аушвиц-Биркенау – осудил новый "тренд". Пресс-служба музея сообщила в Twitter, что флешмоб может быть "оскорбительным и болезненным" (чтобы посмотреть ролики, доскролльте страницу до конца).

"Некоторые видео были созданы не для того, чтобы напомнить о чем-то, а для того, чтобы стать частью онлайн-тренда. Это очень болезненно. Но мы должны обсудить это, а не стыдить и не нападать на молодых людей, мотивация которых кажется очень разнообразной", – сказано в сообщении.

Так, некоторые авторы подобных видео считают, что заняты правильным делом, так как поднимают важную тему, передает Insider.

Для флешмоба подростки наносят грим, имитирующий синяки и ожоги, надевают одежду в полоску, как у узников концлагерей, иногда ставят фоном изображения Освенцима и добавляют в кадр звезду Давида.

Далее пользователи или рассказывают, как их персонажи умерли в нацистских концлагерях, отвечая на простые вопросы, или разыгрывают какую-то сценку.

Ролики сопровождаются хештегами #Holocaust и #heaven. Многие пользователи осудили участников флешмоба, заявив, что те всего лишь пытаются привлечь внимание к своей персоне.

"Имитация холокоста позорит память его жертв, оскорбляет выживших и преуменьшает значение истории", – отметила сотрудница Мемориального музея холокоста Дайан Зальцман.

"Музей призывает всех, особенно молодых людей, узнать о холокосте и усвоить уроки, которые он преподал", – добавила она.

Примеры видео, которые снимают пользователи TikTok:

i’m sad this has become something people think is okay to practice their makeup and acting abilities with. this is the suffering of millions. pic.twitter.com/86JPOCQ3JV