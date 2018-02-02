"Я хотел бы от себя лично выразить искреннюю признательность нашим коллегам…", - начал было министр иностранных дел РФ Лавров свое выступление на Конгрессе национального диалога в Сирии, который состоялся в Сочи 30.01.18. Но продолжить ему коллеги не дали и начали свистеть, кричать и хлопать. "У вас будет возможность поучаствовать в дискуссии", - попытался обмануть граждан Сирии начальник путинского МИДа. Но участники национального сирийского диалога выразили решимость начать дискуссию немедленно, причем, им для этого совершенно не нужны были микрофоны. "Самолеты бомбят гражданское население!" - кричали одни. "Да здравствует Россия! Да здравствует русская дружба!" - возражали им другие. В принципе, обстановка на Конгрессе была такой, что сирийская гражданская война вполне могла бы продолжиться и на территории Сочи. Этому препятствовали два обстоятельства. Во-первых, в зале было много мужчин атлетического телосложения, которые мгновенно вырастали перед каждым кричавшим участником сирийского диалога. Их показывали всегда со спины, но решительное выражение этих спин исключало любую возможность силовой версии срыва конгресса. Во-вторых, сторонников Асада в Сочи было намного больше, чем представителей оппозиции. Даже с учетом того, что и оппозицию в Сочи приглашали с учетом пожеланий официального Дамаска.

В сочинском Конгрессе национального сирийского диалога приняли активное участие представители России, Казахстана и других стран, жители которых мало что знают о Сирии. Но там не было представителей курдской партии "Демократический Союз", поскольку Турция считает их террористами и в данный момент пытается курдов уничтожить хотя бы частично. В Сочи отказались ехать представители оппозиции из Сирийского комитета по переговорам. Другое крыло сирийской оппозиции от Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил своих представителей в Сочи направило, но они, прилетев, отказались выйти из аэропорта, поскольку им попытались вручить бейджи, на которых изображен флаг Сирии с двумя звездами, то есть флаг Сирии Асада и не было флага сирийской оппозиции где этих звезд три. Российские организаторы Конгресса стали их убеждать не обращать внимания на такие пустяки как число звезд на бейдже, но сирийские оппозиционеры принципами не поступились. Чтобы понять меру идиотизма российских организаторов Конгресса надо уяснить, что для сирийской оппозиции Асад – это то же что Гитлер для советских граждан в 1942 году, а предлагать сирийскому оппозиционеру надеть бейдж с двумя звездами – это то же, что предложить советскому офицеру нацепить фуражку со свастикой.

Асад для большинства сирийцев - что Гитлер для россиян

По итогам Конгресса был создан комитет из 150 человек, которому поручено написать проект конституции. В комитете 100 человек от Асада и 50 от той части оппозиции, которая в той или иной мере готова с Асадом иметь дело. Шансы на то, что эти люди смогут написать конституцию, по которой согласится жить хотя бы половина граждан Сирии, равны нулю.

Конгресс в Сочи бойкотировали не только курды и руководители наиболее влиятельной части вооруженной оппозиции, но и США, а также Великобритания и Франция. Наиболее внятное объяснение позиции Запада дал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, который 30.01.18 заявил французским законодателям, что мирный процесс в Сирии должен проходить под эгидой ООН, а не России.

Новости Путин и Трамп не на своем месте

Если и когда Путин предстанет перед международным трибуналом за свои преступления, то, возможно, самым масштабным и кровавым из них будет признано то, что он сделал в Сирии, решив поддержать диктатуру Асада. Точное число жертв назвать сложно – с определенного момента международные агентства отказались вести соответствующий мониторинг в силу того, что разные источники дают разные цифры – но минимальная оценка убитых составляет 400 тысяч человек. Население Сирии – 18,5 миллионов, из которых две трети стали беженцами: 4 миллиона сбежали в другие страны, около 8 миллионов "внутренне перемещенных лиц", то есть тех, кто бросил свои дома и сбежал от войны в другие регионы страны.

О прекращении войны в Сирии Шойгу объявил впервые в августе 2017 года. Затем еще раз в октябре 2017 –го объявил о том, что вот сейчас уж точно войне конец. После чего, в новом, 2018 году война в Сирии разгорается с новой силой. Просто это уже совсем другая война. Гражданская война, похоже, уже, действительно, закончилась. Началась отечественная война сирийского народа против оккупантов: России, Ирана, Турции и марионеточного оккупационного режима Асада, который без поддержки внешних сил не удержался бы у власти и месяца. И вот в этом – в переводе гражданской войны в Сирии в войну отечественную – решающая роль принадлежит именно Владимиру Путину.