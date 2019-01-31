''Это неприемлемо!'' В ЕС приструнили пропагандистку Скабееву за скандал в ПАСЕ

В Совете Европы назвали недопустимым поведение российской пропагандистки Ольги Скабеевой во время заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Глава по коммуникациям СЕ Даниэль Холтген назвал такую ситуацию неприемлемой, передает "Укринформ".

"Это неприемлемо и беспрецедентная ситуация. Такого еще никогда не было. Все журналисты получили напоминание о правилах аккредитации и обращения в помещении Совета Европы", – заявил он.

При этом Холтген подчеркнул, что это не официальная позиция именно Совета Европы, а только его личное, как директора по коммуникациям организации.

Ольга Скабеева Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева попыталась вклиниться в прямой эфир украинских журналистов в ПАСЕ, однако была публично унижена.

Пропагандисты Кремля допустили нелепую ошибку, пытаясь оправдать унижение Скабеевой в ПАСЕ.

Муж униженной в ПАСЕ Скабеевой оскорбил украинцев.

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