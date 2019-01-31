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''Это неприемлемо!'' В ЕС приструнили пропагандистку Скабееву за скандал в ПАСЕ

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В Совете Европы назвали недопустимым поведение российской пропагандистки Ольги Скабеевой во время заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Глава по коммуникациям СЕ Даниэль Холтген назвал такую ситуацию неприемлемой, передает "Укринформ".

"Это неприемлемо и беспрецедентная ситуация. Такого еще никогда не было. Все журналисты получили напоминание о правилах аккредитации и обращения в помещении Совета Европы", – заявил он.

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При этом Холтген подчеркнул, что это не официальная позиция именно Совета Европы, а только его личное, как директора по коммуникациям организации.

Ольга Скабеева

Ольга Скабеева

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Проходил мимо
Проходил мимо
Хохлики вы уже определитесь "в Совете Европы" или просто один придурок что то вякнул в личном мнении?
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Попова Ольга
Попова Ольга
ЭТО БОЛЬНОЕ ПСИХИЧЕСКИ ИЗВРАЩЕННОЕ СУЩЕСТВО , --ПАДАЛЬШИК ,
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