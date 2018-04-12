Если США и Россия столкнутся в воздухе: что будет

В случае воздушного боя Россия понесет от Воздушных сил США большой ущерб.

Так, авторы статьи для издания The Drive спрогнозировали возможный вариант боя в воздухе.

Отмечается, что в случае если американский удар заденет позиции российских военных, Россия в ответ атакует позиции противников Асада на востоке Сирии, поддерживаемых США.

"Отправка самолетов для выполнения этой задачи приведет к крупным потерям российских тактических самолетов от американских истребителей, в частности, от F-22 Raptor", - сказано в материале.

По прогнозам экспертов, Россия скорее всего использует крылатые ракеты морского и воздушного базирования.

"Русские уже много лет используют сирийское поле битвы как полигон для своего новейшего оружия, но они использовали его только против мятежников и ИГИЛ, где ставки ниже. Вероятно, они используют более проверенные системы для ответа на атаку США", - предполагают авторы.

О том, что РФ проиграет США в воздухе, говорят и сами россияне.

Так, российский военный обозреватель и аналитик Павел Фельгенгауэр привел в пример боестолкновение между войсками РФ и американской армией в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля.

"Российская тактическая батальонная группа тогда очень крупно получила по зубам от американцев. У россиян тогда не было прикрытия с воздуха, не было системы РЭБ, транспортных самолетов, летающих батарей. А у американцев были. Но если бы все это было у русских — американцам пришлось бы их вырубать и сбивать", – объяснил он.

Ранее издание The National Interest спрогнозировало, что в случае военного столкновения США и России в Сирии после химической атаки в Думе Москва может ударить крылатыми ракетами Х-101, переносимыми бомбардировщиками Ту-95 и Ту-160, или ракетами "Калибр" морского базирования.

Отмечается, что российские зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400 будут не в состоянии перехватить американское оружие.

В свою очередь США могут ударить по позициям в Сирии крылатыми ракетами Tomahawk или AGM-86B.

Для атак также могут использоваться бомбардировщики B-2 Spirit и истребители F-22 Raptor.

Как сообщал "Обозреватель", в Средиземном море может развернуться война флотов России и США, однако такая вероятность не высокая. По прогнозам экспретов, у российских кораблей не будет шансов.