Если Саркози осудят, то не пожизненно! Потому что во Франции есть Закон!
Догнали ..!
(Или ТАМ - это не ЗДЕСЬ)
Экс-президент Франции Николя Саркози официально обвинен в участии в преступной группе при получении "ливийских денег" - французская прокуратура впервые предъявила бывшему президенту Франции такие тяжелые обвинения!
Из истории вопроса: - в ноябре 2016 франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддином сообщил французскому сайту Mediapart, что в 2006-07 годах он лично передал Николя Саркози и главе его штаба Клод Геан три чемодана, набитые банкнотами по 200 и 500 евро.
Следует уточнить - эти деньги Саркози положил не в свое собственный карман, а в карман партии для предвыборной кампании!
Но! Даже если экс-президента и осудят, то ни пожизненно! Потому во Франции есть Закон!
ТАМ - это не ЗДЕСЬ ..
Махровый видосик на "ТЫ" с Законом не "прокатит"!
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