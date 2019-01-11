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Еще один мировой лидер не поедет в Давос

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Президент Франции Эмманюэль Макрон не поедет на Всемирный экономический форум в Давос.

Он не будет принимать участие в работе форума из-за напряженного графика, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Елисейский дворец.

В частности, французский лидер планирует отслеживать ситуацию в стране из-за протестов "желтых жилетов".

Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон

РБК

Всемирный экономический форум в Давосе пройдет с 22 по 27 января.

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Отметим, что французские "желтые жилеты" проводят акции протеста по субботам, начиная с ноября 2018 года. Их цель — выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что не поедет в Давос. По его словам, решение отменить поездку на форум он принял из-за проблем с безопасностью на государственной границе.

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Персона
Эммануэль Макрон
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Позвольте поинтересоваться, а мировой лидер Порошенко поедет туда с Томосом?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Фоменков Владимир, С термосом, как обычно)))))
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