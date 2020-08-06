Эксперты выяснили силу взрыва в Бейруте

Сила взрыва аммиачной селитры в порту Бейрута (Ливан) эквивалента детонации 1000-1500 тонн тротила.

Об этом стало известно после предварительного анализа видеозаписи происшествия командой Шеффилдского университета, сообщает ВВС.

Специалисты отметили, что это примерный эквивалент 10% взрывной мощности атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

По словам профессора Энди Тиаса, который руководил рассчетами, ЧП в Бейруте – один из самых мощных неядерных взрывов в истории.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, масштабный взрыв в столице Ливана Бейруте произошел в результате детонации 2 750 тонн амиачной селитры, которую в 2014 году выгрузили с судна Rhosus, принадлежащего российскому бизнесмену.