Экс-президент Армении вышел на свободу: какой маневр его спас

В понедельник, 13 августа, Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов бывшего президента Армении Роберта Кочаряна и отменил арест.

По данным "Нового времени", таким образом суд отменил решение первой инстанции.

"Суд огласил заключительную часть решения и заявил, что удовлетворяет жалобу адвокатов, отменяет решение суда первой инстанции, учитывая, что Роберт Кочарян обладает неприкосновенностью", – сказал его адвокат Рубен Саакян.

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Кроме того, за экс-президента поручились 46 депутатов Национального собрания Армении. Кочарян был освобожден в зале суда.

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"Роберт Кочарян уже вышел из суда и удалился", - сообщил адвокат.

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Напомним, бывший президент Армении был арестован в 2018 году по делу о разгоне массовой акции протеста в Ереване в 2008 году после президентских выборов. Тогда погибли 8 протестующих и двое полицейских. Одним из лидеров протестов был нынешний глава Армении Сергей Пашинян.

Дело по факту разгона протестов было возобновлено после прихода к власти пашиняна. Экс-главе государства инкриминируют ч. 1 ст. 300.1 УК (свержение конституционного строя Армении с применением насилия, а также завладение полномочиями президента Армении, парламента, Конституционного суда или правительства способом, не предусмотренным Конституцией). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сам Кочарян назвал этот судебный процесс политическим, поскольку его статус был изменен со свидетеля на обвиняемого. Суд арестовал его на два месяца 27 июля.