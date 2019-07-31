"Достать до Москвы и Петербурга": в России переполошились из-за "супер-ракет Украины"

В России устроили настоящую панику из-за идеи украинского генерал-лейтенанта, ветерана Службы внешней разведки Украины Василия Богдана о создании ракет средней дальности, которые "достанут до Москвы и Санкт-Петербурга".
Так, данное высказывание прозвучало ранее в интервью OBOZREVATEL. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин уже отреагировал на него.
"Если действующий генерал-лейтенант делает подобные заявления, то необходимо, чтобы украинский посол дал по этому поводу объяснения. Выборы прошли, и списать такие высказывания на погоню за голосами уже нельзя. Богдан говорит о том, что Украине нужны ракеты для поражения целей на территории России. Я бы всерьез задумался на предмет его соответствия занимаемой должности", — разозлился он.
Запуск ракеты
Иллюстрация
Российский политик утверждает, что развитие украинской военной промышленности якобы не позволит создать вооружение подобного уровня.
Как сообщал OBOZREVATEL, в июле текущего года на авиационном полигоне "Повурск" на Волыни впервые за 23 года провели испытания авиационного ракетного вооружения.
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