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"Достать до Москвы и Петербурга": в России переполошились из-за "супер-ракет Украины"

6.1т Читать материал на украинском

В России устроили настоящую панику из-за идеи украинского генерал-лейтенанта, ветерана Службы внешней разведки Украины Василия Богдана о создании ракет средней дальности, которые "достанут до Москвы и Санкт-Петербурга".

Так, данное высказывание прозвучало ранее в интервью OBOZREVATEL. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин уже отреагировал на него.

"Если действующий генерал-лейтенант делает подобные заявления, то необходимо, чтобы украинский посол дал по этому поводу объяснения. Выборы прошли, и списать такие высказывания на погоню за голосами уже нельзя. Богдан говорит о том, что Украине нужны ракеты для поражения целей на территории России. Я бы всерьез задумался на предмет его соответствия занимаемой должности", — разозлился он.

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Запуск ракеты

Запуск ракеты

Иллюстрация

Российский политик утверждает, что развитие украинской военной промышленности якобы не позволит создать вооружение подобного уровня.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле текущего года на авиационном полигоне "Повурск" на Волыни впервые за 23 года провели испытания авиационного ракетного вооружения.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Россия
Тег
ВСУ
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
тема паники не раскрыта
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1
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Запустил ракету по России, а через 2 часа очутился в каменном веке.
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2 из 3 ответов | показать все
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Потеряйко Дмитрий, Какое отношения Украина имеет к Искандерам? Сатана это межконтинентальная баллистическая ракета с ядерной боеголовкой. Для вас это слишком жирно. Хватит и пары десятков х-101
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Потеряйко Дмитрий
Потеряйко Дмитрий
Потеряйко Дмитрий, 2017*
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Цукак, опять паника....ни дня без паники!!
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