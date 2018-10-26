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Детей превращали в стариков: всплыли секретные данные о ГРУ

4.4тЧитать материал на украинском

В России детям разведчиков добавляли по 100 лет к возрасту для засекречивания их личностей.

Об этом сказано в расследовании журналиста Центра "Досье" Сергея Канева на "МБХ медиа". Уточняется, что одного из подозреваемых в отравлении экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля Анатолия Чепига (известно также как Руслан Боширов) прописали для секретности в так называемом доме престарелых.

"Не потому, что там живут ветераны ВЧК-КГБ-ФСБ-ГРУ, а потому, что в 2011 году из Генштаба ответственным лицам поступило распоряжение засекретить проживающих в общежитии 56 несовершеннолетних детей разведчиков. Умные головы из ГРУ долго думали и придумали: прибавили всем детям в графе "дата рождения" по 100 лет к реальному возрасту. Например, родившимся в 2005 году вписывали 1905 год, в 2010-м — 1910-й и так далее", – сказано в расследовании.

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Журналист уточняет, что все вскрылось, когда Пенсионный фонд в очередной раз сверял списки столичных пенсионеров и внезапно обнаружил неучтенных столетних жителей, которые проживали в двух домах. В ведомстве подумали, что это какая-то мошенническая схема и хотели обратиться в полицию, однако в Минобороны им все объяснили.

"Теперь в ПФР знают всех детей разведчиков из дома № 4 по улице Маршала Бирюзова и на 3-м Волоколамском проезде дом 4. Ну, а заодно их может узнать любой желающий, обзаведшийся адресной базой москвичей", – рассказал Канев.

Он добавил, что по той же схеме "засекретили" еще 47 детей в другом общежитии ГРУ.

Детей превращали в стариков: всплыли секретные данные о ГРУ

Напомним, что Сергея Скрипаля и его дочь отравили в Британии 4 мартанервно-паралитическим веществом "Новичок". Официальный Лондон заявил, что за этим стоит Москва. Несмотря на то, что Скрипалей удалось спасти, инцидент спровоцировал международный скандал - многие страны мира начали высылку российских дипломатов.

Полиция Великобритании восстановила последовательность событий в день отравления. В преступлении подозревают россиян Руслана Боширова и Александра Петрова, которых камеры видеонаблюдения зафиксировали недалеко от дома Скрипалей в день покушения.

Позже они дали публичное интервью, в котором рассказали, что приезжали в Солсбери для осмотра достопримечательностей. А визит в этот город им якобы посоветовали друзья. Журналисты проанализировали рассказ Петрова и Боширова и нашли доказательства его лживости.

Детей превращали в стариков: всплыли секретные данные о ГРУ

Руслан Боширов и Александр Петров

Как сообщал OBOZREVATEL, позже The Insider и Bellingcat пришли к выводу, что Петров и Боширов являются сотрудниками российских спецслужб. Журналисты опубликовали копию заявления Петрова на получение внутреннего паспорта с пометкой "совершенно секретно".

Во второй части доклада также говорилось, что подозреваемых в этом году арестовывали в Нидерландах. 26 сентября в совместном расследовании издания сообщили, что Боширов является полковником ГРУ Анатолием Чепигой, которому в 2014 году было присвоено звание "Героя России" за "выполнение миротворческой миссии". Под этим, по предположению журналистов, понимаются военные действия в Украине.

Настоящим именем россиянина Александра Петрова также оказалось Александр Мишкин.

Читайте все новости по теме "Отравление Скрипаля" на OBOZREVATEL.

Тема
Отравление Скрипаля
Место
Россия
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Комментарии
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Пигин Макс
Пигин Макс
Даааа!!! Это было круто! Обоз - вы лучшие!
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Браво обоз!!! Морекапатели: жрите это! только не забывайте приговаривать что это павидло!
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
ГРУ было ликвидировано в 1992 году. Если вы, дебилы, не знаете как сегодня называется служба, заменившая ГРУ, то что вы о ней вообще знаете? Чего стоят эти пустые статейки с разным бредом?
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